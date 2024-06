Google sta integrando l’intelligenza artificiale in sempre più app e servizi tramite Gemini Extensions. La società ha recentemente annunciato l’estensione YouTube Music che consente a Google Gemini di trovare, riprodurre e controllare la musica dalla piattaforma, tuttavia l’azienda potrebbe presto estendere il suo chatbot anche a Spotify.

Nuove stringhe individuate nel codice della versione v15.22.29.29 dell’App Google indicano che la società sta lavorando su un’estensione Gemini per Spotify.

Le stringhe fanno chiaramente riferimento a Spotify e a Robin, il nome in codice interno di Gemini, il che non lascia spazio a dubbi sull’imminente arrivo dell’implementazione della funzionalità.

In ogni caso l’estensione per Spotify al momento non è ancora attiva in Gemini, ma probabilmente verrà lanciata una volta che Google avrà sviluppato la funzionalità e condotto beta test soddisfacenti.

Lo scorso Google I/O il colosso di Mountain View ha parlato parecchio di intelligenza artificiale e tra le funzionalità in arrivo ci sono “Ask This Page” e “Ask this video” attraverso le quali Gemini può rispondere a domande sulla pagina visualizzata e anche su un video di YouTube.