La scorsa settimana HONOR 200 e HONOR 200 Pro sono stati lanciati ufficialmente in Cina e a breve arriveranno anche in Italia, ove gli utenti potranno beneficiare di un’iniziativa speciale per risparmiare 50 euro.

Ricordiamo che l’evento di presentazione europea di questi due smartphone è in programma per il 12 giugno e allo stato attuale è possibile inserire il proprio indirizzo email sullo shop ufficiale di HONOR per essere avvisati quando saranno effettivamente disponibili.

Un coupon di 50 euro per HONOR 200 e HONOR 200 Pro

Per festeggiare l’arrivo dei due nuovi smartphone, HONOR ha deciso di lanciare una promozione dedicata a chi desidera acquistarli subito: è sufficiente iscriversi (con email o account WhtasApp) per ricevere un codice con un buono che permetterà agli utenti di risparmiare 50 euro sul prezzo di listino (con ancora comunicato).

Queste sono le principali caratteristiche di HONOR 200 (trovate la scheda tecnica completa qui):

dimensioni 161,5 mm x 74,6 mm x 7,7 mm

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 4.000 nit

processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX906 da 50 MP (1/1,56″ con apertura f/1,95 e OIS), teleobiettivo IMX856 da 50 MP con zoom ottico 2,5x (apertura f/2,4 e OIS) e sensore ultra grandangolare da 12 MP

fotocamera frontale da 50 megapixel

batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W)

peso di 187 grammi

interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14

Queste, invece, sono le principali caratteristiche di HONOR 200 Pro (trovate la scheda tecnica completa qui):

dimensioni 163,3 mm x 75,2 mm x 8,2 mm

display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 4.000 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 MP con sensore di immagine H9000 (1/1,3″, stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e apertura f/1,9), teleobiettivo da 50 MP con sensore IMX856 personalizzato sviluppato con Sony con supporto zoom ottico 2,5x, zoom digitale fino a 50x (OIS, apertura f/2,4) e obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con campo visivo di 112° (modalità macro, autofocus, apertura f/2.2)

fotocamera frontale da 50 megapixel con sensore di profondità 3D

batteria da 5.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W e in modalità wireless a 66 W)

peso di 199 grammi

interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa iniziativa, potete trovare la pagina dello shop ufficiale dedicata a HONOR 200 qui e quella per HONOR 200 Pro qui.