Il team di sviluppatori di Telegram ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

La nuova versione dell’applicazione porta con sé diversi miglioramenti studiati per garantire agli utenti un’esperienza di interazione con gli altri sempre più piacevole ed accattivante.

Cosa cambia in Telegram per Android con questo update

Una delle novità più interessanti introdotte con questo aggiornamento è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di inviare i messaggi nelle chat singole con degli effetti animati che si attivano nel momento in cui il destinatario apre la conversazione. Sono sei gli effetti disponibili per tutti mentre gli utenti Premium possono contare su centinaia di effetti aggiuntivi.

Per aggiungere un effetto è sufficiente tenere premuta la freccia Invia e scegliere l’emozione che si preferisce.

Un’altra interessante novità è rappresentata dalla possibilità di spostare le didascalie sopra i contenuti multimediali, in modo da renderle più efficaci.

Per provare tale funzionalità basta selezionare i contenuti multimediali nel menu degli allegati, digitare una didascalia nel campo di scrittura che appare, tenere premuta la freccia Invia e selezionare “Sposta didascalia in alto”.

Ed ancora, dopo l’aggiornamento quando si tocca un numero di telefono in una chat si apre un menu ridisegnato, con le opzioni per inviare un messaggio, avviare una chiamata o aggiungere il numero come contatto con un solo tocco.

Un’altra novità riguarda gli appassionati di hashtag: con questa versione di Telegram, infatti, diventano globali e ciò significa che se si tocca un hashtag in qualsiasi chat, vengono mostrati anche i risultati di ricerca dai grandi canali pubblici.

Infine, con questa versione dell’app viene introdotta anche la possibilità direndere i propri messaggi più compatti, nascondendo frammenti di testo all’interno di blocchi di citazioni comprimibili.

Potete scaricare l’ultima versione disposnibile di Telegram per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: