Instagram, il social media di Meta, dopo aver annunciato nuove funzioni per le note, starebbe testando una nuova funzionalità denominata “Ad Breaks”. Secondo alcune voci su Reddit, la piattaforma starebbe mostrando pubblicità non ignorabili a un piccolo gruppo di utenti. Il post su Reddit è pieno di commenti di utenti delusi riguardo questa nuova funzione. Molti di loro, infatti, starebbero tentando di trovare un alternativa.

Le Ad Breaks di Instagram mostreranno pubblicità non ignorabili

Secondo l’autore del post su Reddit, Instagram è già pieno di pubblicità in ogni sezione e renderle non ignorabili potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Infatti, secondo quanto riportato, gli utenti non potranno evitare le pubblicità mentre navigano nel loro feed.

Sebbene queste nuove pubblicità durino da tre a cinque secondi, e quindi siano molto brevi, possono risultare abbastanza fastidiose per gli utenti durante la navigazione su Instagram. Ad oggi, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della piattaforma a riguardo. Infatti, un altro utente, mentre cercava di inviare un feedback ad Instagram riguardo questa nuova funzione, ha notato l’assenza di informazioni sulle “Ad Breaks”.

Al momento sembra che Instagram potrebbe essere impegnato in un A/B test per valutare le reazioni degli utenti e l’impatto della nuova funzione sui ricavi pubblicitari. Resta da vedere se Instagram implementerà le “Ad Breaks” per tutti gli utenti nella loro forma attuale o apporterà modifiche in base alle reazioni degli utenti.

Sembra proprio che Instagram stia prendendo una direzione che potrebbe causare più frustrazione tra gli utenti che altro. Aggiungere pubblicità non ignorabili potrebbe rovinare l’esperienza degli utenti, che già ad oggi si trovano a dover scrollare tra un mare di pubblicità. È molto deludente vedere una piattaforma così popolare optare per una strategia che sembra mettere i profitti al di sopra dell’esperienza utente. Speriamo vivamente che Instagram ascolti il feedback della sua community e riconsideri questa scelta.