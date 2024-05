Samsung ha in commercio tanti modelli di smartphone e tablet Android, e visto il supporto software offerto è costretta a non fermarsi mai. In queste ore sono in distribuzione ulteriori aggiornamenti per diversi dispositivi, tra One UI 6.1 e patch di sicurezza di maggio 2024: coinvolti in questo caso gli smartphone Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy M33 e Samsung Galaxy M23, e i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A12

Iniziamo da Samsung Galaxy A73 5G, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A12: il trio di smartphone Android di fascia media sta ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di maggio 2024, ossia le ultime al momento messe a disposizione.

Per Galaxy A73 si inizia da alcuni Paesi asiatici e del Sud America con il firmware A736BXXS8EXE4, mentre l’aggiornamento per Galaxy A52 5G (che segue a breve distanza quello con One UI 6.1) risulta disponibile anche in Italia con il firmware A526BXXS8GXE1. Galaxy A12 riceve il suo primo update dell’anno (fa parte dei dispositivi con aggiornamenti semestrali) a partire dagli Stati Uniti: in questo caso il firmware è A125USQS8CXE6.

Oltre a generici miglioramenti di stabilità e bugfix non specificati, i tre smartphone accolgono le patch di sicurezza di maggio 2024: come abbiamo visto nel più recente bollettino diffuso dal produttore sud-coreano, queste includono la correzione a un totale di 45 vulnerabilità, suddivise tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i device Samsung). Non sembra siano state integrate ulteriori novità: del resto, Galaxy A73 5G e Galaxy A52 5G hanno accolto diversi cambiamenti con la One UI 6.1 di recente.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A72, Galaxy A23, Galaxy M33 e Galaxy M23

Aggiornamenti in distribuzione anche per Samsung Galaxy A72, Galaxy A23, Galaxy M33 e Galaxy M23. Tutti hanno in comune una cosa: la One UI 6.1.

I firmware in rollout sono i seguenti:

Galaxy A72: A725FXXU7FXE1 a partire dalla Russia

Galaxy A23: A235NKSU5EXE3 a partire dalla Corea del Sud

Galaxy M33 (Galaxy Jump 2): M336KKSU7EXE2 a partire dalla Corea del Sud

Galaxy M23: M236BXXU6EXE5 a partire da alcuni Paesi europei

In tutti e quattro i casi non sono state ovviamente incluse le nuove funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato lo scorso gennaio iniziando dalla serie Samsung Galaxy S24. Come abbiamo visto, almeno per il momento il produttore le sta limitando ai dispositivi di fascia alta. Nonostante questo, le novità sono comunque consistenti e includono miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab Active 4 Pro

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con quelli riguardanti la gamma tablet del produttore. In queste ore stanno arrivando novità per Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab Active 4 Pro. Il primo sta ricevendo in Italia il firmware X51*BXXS4BXE2 a partire dalla versione 5G, il secondo sta accogliendo anche nel nostro Paese le versioni T73*XXU6DXE1, mentre il terzo sta ricevendo il firmware T636NKOU6CXE3 iniziando dalla Corea del Sud.

Quali sono le novità? Su Galaxy Tab S9 FE ci sono le patch di sicurezza di maggio 2024, che includono le correzioni a più di 40 vulnerabilità emerse in tempi recenti; Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab Active 4 Pro ricevono un aggiornamento più consistente: per loro c’è la One UI 6.1, con tante nuove funzioni, miglioramenti per la app e i servizi preinstallati e maggiori possibilità di personalizzazione.

Come aggiornare Samsung Galaxy A73 5G, A72, A52 5G, A23, A12, M33, M23, Galaxy Tab S9 FE, Tab S7 FE e Tab Active 4 Pro

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA sui dispositivi Samsung, e più in particolare su Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy A72, Galaxy A52 5G, Galaxy A23, Galaxy A12, Galaxy M33, Galaxy M23, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab Active 4 Pro, potete passare dalle impostazioni di sistema: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete eventualmente fare un tentativo anche tramite Smart Switch, dopo aver collegato il dispositivo al PC. Non tutti gli update sopra descritti risultano disponibili in Italia, per cui potreste dover avere ancora un po’ di pazienza.