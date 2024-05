Il mercato degli smartphone Android non si ferma mai e anche l’imminente mese di giugno 2024 sarà bello carico di novità e, a proposito di nuovi smartphone, nelle scorse ore sono emerse tante e dettagliate informazioni sul conto del pieghevole premium Motorola RAZR 50 Ultra e del futuro flagship Realme 13 Pro+.

Motorola RAZR 50 Ultra fa visita al TENAA: ecco immagini e specifiche

Motorola è stato uno dei primi brand a credere negli smartphone pieghevoli, puntando tutto sul formato a conchiglia sin dal primo momento. Ebbene, nelle ultime settimane si sono andate moltiplicando le indiscrezioni sulla prossima generazione di pieghevoli della casa alata, con particolare riferimento alle specifiche tecniche e al probabile prezzo di listino di Motorola RAZR 50 Ultra. Adesso, sulla scia del meno “carrozzato” RAZR 50, anche RAZR 50 Ultra ha fatto visita a TENAA e 3C per ottenere le consuete certificazioni, regalandoci così informazioni tecniche e immagini dettagliate del dispositivo.

Identificato con il model number XT2451-4, Motorola RAZR 50 Ultra dovrebbe essere dotato di uno schermo principale OLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2460 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e di un più piccolo display esterno, anch’esso OLED ma da 4 pollici con risoluzione 1272 x 1080 pixel. Prestazioni non al top, ma quasi: a quanto si apprende, lo smartphone si affiderà alla nuova Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 3,0 GHz, che punta più sull’efficienza che sulla pura potenza. Per quanto riguarda i tagli di memoria, vengono riportate opzioni da 8 GB / 12 GB / 16 GB / 18 GB di RAM e da 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria interna.

Visto il formato a conchiglia, Motorola dovrebbe ottimizzare gli spazi interni dotando RAZR 50 Ultra di una doppia batteria da 998 mAh + 2832 mAh, per un totale di circa 4.000 mAh; la confezione di vendita del dispositivo dovrebbe includere un alimentatore da 68 W, non pienamente sfruttato in quanto la ricarica rapida supportata da RAZR 50 Ultra non dovrebbe andare oltre i 45 W.

Passando al comparto fotografico, la fonte parla di una singola fotocamera anteriore da 32 megapixel e di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 megapixel.

Il sensore di impronte digitali dovrebbe essere integrato lateralmente, mentre le dimensioni dello smartphone — da aperto — dovrebbero essere pari a 171,3 x 73,9 x 7,2 mm per un peso di 188 grammi. Altri report attribuiscono allo smartphone anche supporto eSIM, certificazione IPX8, ricarica wireless e sistema operativo Android 14 con Hello UI.

Motorola RAZR 50 Ultra dovrebbe arrivare nelle colorazioni Midnight Blue, Spring Green e Hot Pink e debuttare in Cina, in coppia con RAZR 50, già nel corso del mese di giugno 2024.

Ci sono già tante informazioni su Realme 13 Pro+

Realme ha da poco invaso il mercato con tutti i modelli della propria nuova serie “numerica” — vi abbiamo già proposto le nostre recensioni di Realme 12+ 5G, Realme 12X e Realme 12 5G, oltre ad un articolo di confronto per aiutarvi nella scelta —, ma già si guarda al futuro: il brand cinese ha da poco dato notizia di un gradito ritorno e intanto pare essere già al lavoro per lanciare in Cina la serie Realme 13 Pro e un nuovo Realme GT 6. Mentre il secondo sarebbe un flagship con Snapdragon 8 Gen 3 e potrebbe debuttare a luglio, la serie Realme 13 Pro potrebbe essere presentata in Cina già a giugno e qualche ora fa sono emersi alcuni dettagli sul modello Realme 13 Pro+.

Identificato in India con il model number RMX3921, Realme 13 Pro+ dovrebbe affidare le proprie prestazioni alla non ancora presentata Mobile Platform di fascia media Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e arrivare sul mercato in due colorazioni: Monet Gold ed Emerald Green.

Quattro i tagli di memoria previsti: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Lo smartphone dovrebbe ereditare il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x dal suo predecessore, rimpiazzando però il sensore da 64 megapixel di Realme 12 Pro+ con uno da 50 megapixel.

Per il momento non sono note altre informazioni sulla scheda tecnica di Realme 13 Pro+ o sul suo possibile prezzo di listino. Ad ogni modo, potete ingannare l’attesa gustandovi la nostra recensione del tutt’altro che vecchio Realme 12 Pro+.