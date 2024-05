Sembra che sia sempre più vicina la presentazione ufficiale dei prossimi dispositivi pieghevoli del produttore alato, Motorola Razr 50 Ultra, il fratello maggiore della futura gamma, è già stato protagonista di alcune indiscrezioni negli ultimi tempi, abbiamo visto per esempio alcune foto dal vivo del dispositivo e quelli che potrebbero essere i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

Oggi però, grazie ai colleghi di smartprix in collaborazione con il leaker OnLeaks, possiamo dare uno sguardo molto più approfondito al prossimo dispositivo di punta dell’azienda; scopriamo insieme quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche principali di Motorola Razr 50 Ultra.

Tutte le presunte specifiche tecniche di Motorola Razr 50 Ultra

Partiamo subito con l’informazione meno interessante, almeno per noi, secondo quanto condiviso anche quest’anno l’azienda adotterà nomi diversi per il dispositivo in questione in base al mercato di commercializzazione: se da noi dunque il prossimo pieghevole si chiamerà Motorola Razr 50 Ultra, negli Stati Uniti verrà ribattezzato Motorola Razr Plus.

Archiviata la questione nome, passiamo a quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche principali del prossimo pieghevole di punta del brand, lo smartphone dovrebbe presentarsi con un display interno con tecnologia OLED da 6,9 pollici e risoluzione 2640 x 1080, mentre lo schermo esterno dovrebbe mantenere una diagonale di 3,6 pollici.

Per muovere il tutto sembra che Motorola abbia scelto il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; per quel che concerne il comparto fotografico principale dovrebbero essere presenti due sensori da 50 MP, nello specifico un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo 2x, mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP.

Ad alimentare Motorola Razr 50 Ultra dovrebbe essere presente una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida (non ci sono informazioni sulla velocità) cablata e wireless; il dispositivo dovrebbe inoltre poter vantare una certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua e il supporto eSIM.

Il prossimo pieghevole di punta del brand dovrebbe giungere sul mercato equipaggiato con Android 14 e sembra che possa essere il primo foldable dell’azienda con funzionalità per l’acquisizione di foto e video basate sull’intelligenza artificiale integrata e strumenti di editing AI.

Di seguito un breve riepilogo delle principali, nonché al momento presunte, caratteristiche tecniche:

Display interno: OLED da 6,9 pollici, 2640 x 1080

Display esterno: 3,6 pollici

SoC: Snapdragon 8s Gen 3

Memorie: 12 GB di RAM + 256 GB di archiviazione interna

Fotocamere posteriori: 50 MP grandangolare + teleobiettivo da 50 MP (zoom ottico 2x).

Fotocamera frontale: 32 MP

Batteria: 4.000 mAh

USB-C e ricarica wireless

supporto eSIM

Certificazione IPX8

Android 14

Lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale

Funzionalità di acquisizione di foto/video AI e modifica AI

Colorazioni: Midnight Blue, Spring Green e Hot Pink

Motorola Razr 50 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato statunitense con un prezzo di vendita di 999 dollari per la configurazione con 12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna, mentre nel Vecchio Continente il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1200 euro.

Sulla carta si tratta di uno smartphone sicuramente interessante, bisognerà vedere se anche l’esperienza d’uso sarà all’altezza giustificando di fatto l’esborso economico; per scoprirlo potrebbe non volerci molto visto che si vocifera che motorola abbia intenzione di presentare ufficialmente lo smartphone già il prossimo mese.

In copertina Motorola Razr 40 Ultra