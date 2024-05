Motorola ha in programma un importante aggiornamento per la sua gamma di smartphone pieghevoli: sono in arrivo, infatti, i nuovi Razr 2024. Tra le novità c’è spazio anche per il Razr 50 che, sul mercato cinese, sarà commercializzato semplicemente come Moto Razr 2024.

Questo modello è molto importante per il futuro di Motorola sul mercato dei pieghevoli, in quanto avrà un prezzo molto più basso rispetto al top gamma Razr 50 Ultra (che in Cina si chiamerà Razr Plus 2024).

I dati di certificazione TENAA, apparsi online in queste ore, hanno svelato nuovi dettagli sul Razr 50, andando anche ad anticipare quelle che sarà il suo design dello smartphone sostituirà l’attuale Motorola Razr 40.

Motorola Razr 50 si mostra nelle prime immagini

Come confermato anche dalle immagini della documentazione TENAA, il nuovo Motorola Razr 50 avrà un display esterno molto più grande rispetto alla generazione precedente, riprendendo il design introdotto lo scorso anno dal Razr 40 Ultra. La scocca esterna dello smartphone ospiterà anche una doppia fotocamera.

Il Razr 40 svelato lo scorso anno presenta un display esterno da appena 1,5 pollici di diagonale e adatto esclusivamente per visualizzare le notifiche. Per il suo successore, invece, il display esterno sarà molto più grande, consentendo un’interazione più completa con il sistema operativo, anche senza dover aprire lo smartphone, esattamente come avviene su Razr 40 Ultra.

Le specifiche del nuovo smartphone sono già state anticipate dai rumor dei giorni scorsi. Il pieghevole di casa Motorola avrà un pannello OLED esterno da 3,63 pollici, che consentirà di utilizzare lo smartphone anche “da chiuso”, oltre a un display pieghevole interno con tecnologia pOLED e diagonale da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del nuovo Razr ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 7300X, almeno stando alle prime indiscrezioni. Questo SoC (ancora da ufficializzare da parte di MediaTek) dovrebbe garantire un sostanziale incremento di prestazioni rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1 utilizzato dal Razr 40.

Lo smartphone sarà affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (i dati TENAA confermano, però, varianti fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage che, però, difficilmente arriveranno in Europa) oltre che da una batteria da 4.200 mAh (al momento, non sono disponibili informazioni sulla velocità di ricarica che, però, dovrebbe essere da almeno 30 W). Possibile anche il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico sarà composto da due sensori posteriori, uno principale da 50 Megapixel e uno ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Tra le specifiche ci sarà anche una batteria da 32 Megapixel. Il sistema operativo sarà, invece, Android 14.

Il nuovo Motorola Razr 50 sarà affiancato dalla versione Ultra che, stando ai rumor delle ultime settimane, dovrebbe avere il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 oltre ad almeno 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Razr 50 dovrebbe arrivare in Europa con un listino di 899 euro mentre per il top di gamma Razr 50 Ultra ci sarà un listino più elevato, fissato, probabilmente, intorno a 1.199 euro. Ne sapremo di più a breve. Il debutto dei nuovi Razr è atteso per l’estate.

Motorola Razr 40 Ultra: la recensione

In copertina: Motorola Razr 40 Ultra