Motorola ha in programma di lanciare (almeno) un nuovo smartphone pieghevole, probabilmente a breve viste le anticipazioni di questi giorni. Dopo le foto dal vivo viste poche ore fa, oggi sono spuntati ulteriori dettagli su Motorola Razr 50 Ultra, tra cui il possibile prezzo di vendita europeo, i colori e le memorie. La casa alata sta inoltre lavorando su Motorola Moto X50 Ultra, uno smartphone Android dal formato “tradizionale” e dalle specifiche di fascia alta che però potremmo già “conoscere”. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che è trapelato in queste ore sui due dispositivi.

Ecco i possibili prezzi di Motorola Razr 50 Ultra

Partiamo da Motorola Razr 50 Ultra, che potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. La data di uscita ancora non è stata comunicata, ma se consideriamo il mese di lancio del predecessore, Razr 40 Ultra (giugno 2023), possiamo aspettarci novità a breve.

Secondo quanto trapelato e riportato da DealnTech, lo smartphone potrebbe essere commercializzato in Europa al prezzo di 1200 euro, praticamente lo stesso del modello dello scorso anno (1199 euro). Una cifra non esattamente bassa, come prevedibile, ma c’è una buona notizia: sembra che questo prezzo valga per la variante dotata di 12 GB di RAM e di 512 GB di memoria interna, mentre Razr 40 Ultra venne proposto a quella cifra con 8-256 GB. La fonte parla inoltre di una commercializzazione in tre colorazioni, denominate Blue, Green e Peach Fuzz. Vi invitiamo comunque a prendere queste indicazioni con la dovuta cautela, in attesa di conferme.

In base a quanto sappiamo finora e alle foto trapelate, il design non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello del predecessore; possiamo aspettarci miglioramenti a livello di specifiche tecniche, ma purtroppo per il momento non sono spuntate ulteriori indicazioni.

Spuntano le specifiche di Motorola Moto X50 Ultra, che ci ricordano qualcosa

Un altro smartphone Android in arrivo è Motorola Moto X50 Ultra, ma è probabile che non sarà commercializzato da noi. Il dispositivo ha fatto capolino presso il TENAA (via MySmartPrice) e ci permette di scoprire alcune immagini e qualche specifica tecnica.

Motorola Moto X50 Ultra, numero di modello XT2401-2, dovrebbe disporre di uno schermo curvo con foro per la fotocamera anteriore e di una tripla fotocamera posteriore con obiettivo periscopico (zoom ottico 3x). Secondo quanto riportato, a bordo ci sono un display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220, un processore octa-core con clock fino a 3,19 GHz (potrebbe trattarsi del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3), 8, 12, 16 o addirittura 18 GB di RAM e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna.

Viene inoltre indicata una batteria da 4365 mAh, compatibile con una ricarica rapida da 125 W (con cavo). L’ente per la certificazione fornisce pure le dimensioni: Moto X50 Ultra dovrebbe misurare 161 x 72,4 x 8,5 mm e avere un peso di 197 g.

Motorola Moto X50 Ultra potrebbe essere semplicemente un rebrand di Motorola Edge 50 Ultra, il flagship annunciato il mese scorso per il mercato italiano in compagnia di Edge 50 Pro ed Edge 50 Fusion e in arrivo più avanti nel corso dell’anno al prezzo consigliato di 999,90 euro. Le specifiche e le immagini del TENAA non sembrano fare altro che puntare ulteriormente in quella direzione.

Continuate a seguirci perché siamo sicuri che torneremo presto a parlarne.

In copertina Motorola Razr 40 Ultra