Mentre attendiamo il lancio dell’attesissimo Galaxy Ring di Samsung, trapelano nuove notizie a riguardo. Sembra che Samsung stia integrando alcune funzioni di sicurezza e prevenzione per evitare la perdita dell’anello, funzionalità che non troviamo nei suoi concorrenti.

Analizzando il nuovo aggiornamento dell’app Samsung Find, è possibile prevedere le funzionalità che potrebbero arrivare su un servizio in futuro, basandosi esclusivamente sul codice in fase di sviluppo.

Samsung Find, l’app che aiuta gli utenti a ritrovare i dispositivi Galaxy smarriti, ha ricevuto un nuovo aggiornamento, dopo più di un mese. Durante l’analisi di questo aggiornamento sono state scoperte alcune stringhe di codice che fanno riferimento a una funzionalità per il Galaxy Ring, denominata ‘modalità smarrito’.

Ecco come potremo ritrovare il Galaxy Ring smarrito

Secondo le stringhe di codice, sembrerebbe che l’utente sarà in grado di attivare la modalità smarrito per il Galaxy Ring attraverso l’app Samsung Find, che darà la possibilità di accendere una luce integrata nell’anello e farla lampeggiare. L’app informerà l’utente se la luce sta effettivamente lampeggiando o se non è in grado di connettersi con l’anello. Questa funzionalità permetterà agli utenti di bloccare il proprio account Samsung impedendo a chiunque di utilizzarlo o di accedere alle informazioni personali.

Questa funzione, se effettivamente integrata, sarà molto utile per chiunque si trovi nella sfortunata situazione di perdere l’anello. Si tratterebbe anche di qualcosa che lo distinguerebbe da ciò che offre l’Oura Ring con il suo hardware concorrente. Infatti, come spiega Oura sulla sua pagina di supporto, se l’anello viene perso, entrerà automaticamente in modalità ristretta quando si tenta di accoppiarlo con un nuovo dispositivo. La modalità ristretta fa sì che l’anello venga ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Tuttavia, i dati storici vengono comunque conservati; il ripristino serve solo a cancellare i dati dell’ultima sincronizzazione, al contrario del Galaxy Ring.

Essendo solo un’analisi del codice del nuovo aggiornamento, ancora non sappiamo se e quando questa funzione potrebbe essere rilasciata. Presumiamo possa essere pronta intorno al periodo di lancio dello Smart Ring. La data di lancio ad oggi è ancora un mistero, ma ci sono molte voci che indicano un importante lancio da parte di Samsung il 10 luglio… staremo a vedere.