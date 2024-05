Al momento gli abbonati ad Apple TV che possiedono dispositivi Android non dispongono di un’app per accedere al servizio e si devono accontentare di guardare i contenuti in un browser Web.

Questa situazione potrebbe cambiare poiché un’app Android per Apple TV sarebbe in lavorazione.

Un’app Apple TV per Android potrebbe diventare realtà

Citando un annuncio di lavoro, Bloomberg riferisce che Apple è alla ricerca di un ingegnere Android per aiutare l’azienda a creare una nuova app che sarà utilizzata da milioni di persone per guardare e scoprire la TV e lo sport.

Questo annuncio suggerisce che la società ha in mente di creare un’app Apple TV per Android, tuttavia non è chiaro se i lavori siano già in corso.

Apple TV è attualmente disponibile solo su Android TV e la versione Web del servizio accessibile tramite tv.apple.com è piuttosto limitata rispetto a qualsiasi app di streaming che offre ad esempio download offline, funzionalità Picture in Picture e notifiche di nuovi contenuti.

La mancanza di un’app mobile per Android si sente soprattutto quando si guardano eventi sportivi in ​​diretta. Probabilmente un’app Android contribuirebbe a consolidare i servizi di streaming di Apple, ma non sono molte le app che l’azienda di Cupertino sviluppa per la piattaforma rivale. Una di queste è Apple Music.