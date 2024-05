Sembra che Meta abbia intenzione di introdurre un programma di early access (o accesso anticipato, se preferite) per le nuove funzionalità di Instagram su Android: la novità è spuntata all’interno delle impostazioni e potrebbe essere utile agli sviluppatori per testare i cambiamenti prima di renderli disponibili per tutti.

Un programma early access in arrivo su Instagram per Android?

Sul Google Play Store esiste già una versione beta dell’app di Instagram per Android, ma qui parliamo di qualcosa di un po’ diverso, o magari di “complementare”. In base a quanto riportato da Alessandro Paluzzi su X, Instagram starebbe pensando di consentire agli utenti di ottenere l’accesso anticipato alle nuove funzionalità, un po’ come già avviene su altre applicazioni o servizi (Google Home, giusto per fare un esempio).

Il leaker ha accompagnato la sua affermazione con uno screenshot che mostra il nuovo menu “Early access to features“, situato all’interno delle impostazioni dell’app di Instagram. Attualmente il social testa le nuove funzioni in fase di sviluppo per un numero limitato di utenti, ma questo programma early access potrebbe facilitare le cose agli sviluppatori (grazie a feedback più precisi e più numerosi) e al contempo soddisfare gli amanti delle novità e delle sperimentazioni.

Per il momento non siamo stati in grado di trovare questo nuovo menu tra le impostazioni, ma è possibile che compaia nei prossimi giorni o a un numero limitato di utenti. Nel frattempo, potete verificare di disporre della versione più recente dell’app di Instagram per Android seguendo il badge qui sotto per il Google Play Store. Se volete potete seguire questo link per aderire al programma beta, sempre tramite il Play Store.