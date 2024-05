Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

E proprio a tal proposito, nelle scorse ore è arrivato un altro esempio dell’impegno degli sviluppatori del colosso coreano, che hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra si aggiornano

Questo nuovo update si va ad aggiungere a quello già rilasciato e relativo alle patch di sicurezza di maggio 2024 e ha come obiettivo quello di migliorare la stabilità dei due smartphone di punta dell’azienda.

Iniziando da Samsung Galaxy S23 Ultra, in seguito all’aggiornamento il firmware arriva alla versione S918BXXU5CXE1, sempre basata su Android 14 e con le patch di sicurezza all’1 maggio 2024. Questo è il changelog ufficiale:

Stability and reliability

Device behavior has been improved.

The device is protected with improved security.

Passando a Samsung Galaxy S24 Ultra, in seguito all’update il firmware arriva alla versione S928BXXU2AXE4, sempre basata su Android 14 e con le patch di sicurezza all’1 maggio 2024. Questo è il changelog ufficiale:

Overall stability of functions improved.

The security of your device has been improved

Purtroppo il colosso coreano non ha fornito molti dettagli sulle novità implementate con tale aggiornamento né ha spiegato le motivazioni per le quali è stato rilasciato soltanto per le varianti Ultra.

Al momento l’update è stato rilasciato solo per i modelli commercializzati in Thailandia e non è chiaro se (e quando) sarà implementato anche in altri mercati. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso coreano.