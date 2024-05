State cercando un nuovo computer portatile per un utilizzo base e volete spendere poco? Allora potreste volgere lo sguardo al mondo Chrome OS approfittando di una delle offerte Amazon che vi mostriamo oggi: sul sito potete trovare in sconto i Chromebook Lenovo IP Slim 3 e Samsung Galaxy Chromebook Go, entrambi con schermo da 14 pollici. Vediamo come portarseli a casa a un buon prezzo.

Una coppia di Chromebook in offerta su Amazon

Se volete spendere poco e avete bisogno di un computer per un utilizzo non troppo pesante, magari per la scrittura, per prendere appunti, studiare, navigare sul web e sui social, allora un Chromebook potrebbe fare al caso vostro. Grazie al sistema operativo leggero (Chrome OS), non richiedono un hardware particolarmente prestante per il funzionamento, e mettono a disposizione tutti i vari servizi Google a portata di mano. Oggi vi segnaliamo in particolare due modelli in promozione su Amazon.

Il primo è Lenovo IP Slim 3, proposto in sconto nella versione con processore MediaTek Kompanio 520, affiancato da 128 GB di memoria e da 8 GB di RAM. Il Chromebook risulta sottile (18,6 mm) e leggero (1,3 kg), e mette a disposizione uno schermo da 14 pollici a risoluzione Full-HD, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, lettore di schede microSD e porta per il jack audio da 3,5 mm. A bordo anche otturatore per la privacy della fotocamera (Full-HD), il tasto di disattivazione microfono e il chip di sicurezza Google H1. Lenovo promette un’autonomia di 13,5 ore, perfettamente sufficienti per portare a termine l’intera giornata.

Il prezzo consigliato di Lenovo IP Slim 3 è di 299 euro, ma su Amazon potete acquistarlo in queste ore in offerta a 249 euro, con spedizione inclusa e consegna anche in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Acquista Lenovo IP Slim 3 in offerta

In alternativa, per spendere qualcosa meno c’è anche Samsung Galaxy Chromebook Go: mette a disposizione uno schermo anti-riflesso da 14 pollici a risoluzione 1366 x 768 e un processore Intel Celeron N4500 con Intel UHD Graphics affiancato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Non mancano webcam a 720p, speaker stereo AKG, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C, una porta USB 3.2 e il lettore di schede microSD.

Anche in questo caso abbiamo dimensioni compatte (15,9 mm di spessore) e un peso contenuto (1,4 kg), con una batteria da 42,3 Wh che promette fino a 12 ore di utilizzo. Il Chromebook ha superato diversi test MIL-STD-810G e risulta robusto e resistente agli urti, con tastiera resistente agli schizzi d’acqua.

Samsung Galaxy Chromebook Go ha debuttato al prezzo consigliato di 399 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon in queste ore a 229 euro, con consegna gratuita anche in un giorno (con abbonamento Amazon Prime e indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy Chromebook Go in offerta