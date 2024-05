DxOMark ha sottoposto lo smartphone Xiaomi 14 Ultra alla sua rigorosa suite di test per misurare le prestazioni fotografiche in termini di qualità di foto, video e zoom dal punto di vista dell’utente finale.

Xiaomi 14 Ultra è dotato di un sensore principale da 50 MP da 1 pollice con apertura variabile automatica f/1.6-4.0, PDAF, OIS, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP 1/2,51″ con apertura f/1,8, PDAF, un teleobiettivo da 50 MP 1/2,51″ (3,2x) e un ulteriore teleobiettivo da 50 MP 1/2,51″ (5x). Ecco il verdetto.

Tra i punti a favore DxOMark evidenzia una buona ritenzione delle alte luci, anche nelle scene difficili in controluce, immagini quasi prive di rumore in tutte le condizioni di luce, anche quando è scarsa, buon dettaglio durante lo zoom, messa a fuoco automatica accurata, una buona esposizione e una gamma dinamica abbastanza ampia.

Altri punti di merito riguardano il bilanciamento del bianco accurato e i colori piacevoli nella maggior parte delle condizioni, oltre a una stabilizzazione efficace nei video statici e quando si cammina durante la registrazione.

Tra i contro vengono riportati il ritardo dell’otturatore spesso evidente, la profondità di campo limitata, occasionali imprecisioni cromatiche, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, texture leggermente morbide in tutte le condizioni di test, rumore locale in alcune condizioni interne e di scarsa illuminazione, occasionali transizioni di messa a fuoco lente nei video e differenze nella nitidezza tra i fotogrammi.

La fotocamera di Xiaomi 14 Ultra non entra nella top ten DxOMark

Con un punteggio di 149 Xiaomi 14 Ultra è miglior smartphone Xiaomi testato fino ad oggi dalla piattaforma, tuttavia non è entrato nella top ten, poiché ottiene il tredicesimo posto nella classifica globale di DxOMark e la medesima posizione nella classifica dei dispositivi Ultra-Premium. Ulteriori approfondimenti sono disponibili qui.