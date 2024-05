Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare all’ottimizzazione di Android 15, attesa prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View e proprio nelle scorse ore ha rilasciato la versione beta 2.1 per risolvere un bug.

I lavori su Android 15 sono oramai entrati in una fase caldissima ed anche vari produttori di smartphone hanno finalmente avuto accesso al nuovo sistema operativo di Google, come ad esempio OnePlus, che con tale release introdurrà un’interessante novità in OnePlus 12.

Una novità per OnePlus 12 con Android 15

Con Android 15 gli utenti OnePlus 12 potranno contare su una nuova Modalità Riparazione, una funzionalità di sicurezza progettata per fornire ai tecnici dell’assistenza pieno accesso a tutte le funzioni critiche del dispositivo e alle utilità di test, il tutto senza la necessità di compromettere la privacy dei dati dell’utente (o cancellarli completamente).

Samsung è stata una delle prime aziende ad aggiungere la Modalità di manutenzione con One UI 5 (interfaccia basata su Android 13) mentre sui telefoni Google Pixel una funzionalità simile è stata implementata con Android 14 QPR 1.

Una volta installata la Beta di Android 15, i possessori di OnePlus 12 troveranno una Modalità Riparazione nelle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata a Sistema e aggiornamenti.

Questa modalità nasconde le informazioni personali degli utenti, in modo che il dispositivo possa essere consegnato al personale di assistenza tecnica per un intervento di riparazione senza la necessità di cancellare prima tutti i propri dati.

La Modalità Riparazione avvia la normale configurazione del telefono, con una procedura simile a quella che si segue su un nuovo dispositivo (bisogna scegliere la lingua e la regione, aggiungere un account Google, ecc.).

Questa novità per OnePlus 12 è ancora in fase di ottimizzazione e prima del rilascio della versione finale di Android 15 potrebbe essere soggetta a delle modifiche. Staremo a vedere.