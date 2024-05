Nuovi aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung, tra patch di sicurezza e One UI 6.1: quest’ultima fa capolino su Samsung Galaxy A73 5G, mentre Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra accolgono le correzioni alle più recenti vulnerabilità. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo per questi smartphone Android.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra hanno ricevuto la One UI 6.1 alla fine di marzo, e qualche settimana fa hanno accolto un aggiornamento a sorpresa riguardante il supporto della banda LTE TDD. In queste ore è in rollout un ulteriore update che porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2024.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, le patch in questione portano la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE) con diversi livelli di rischio. La distribuzione dei firmware CXD7 sembra partita dagli Stati Uniti, ma dovrebbe raggiungere i Paesi europei nel giro di qualche ora o giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A73 5G

Novità più consistenti per Samsung Galaxy A73 5G, che sta seguendo a ruota Galaxy A54 e Galaxy A34 5G e sta accogliendo l’aggiornamento alla One UI 6.1 a partire dal firmware A736BXXU7EXDC. Trattandosi di un modello di fascia media con un paio di anni sulle spalle, le novità non comprendono le funzioni Galaxy AI che hanno fatto l’esordio sulla serie Samsung Galaxy S24: nonostante questo, vengono implementate tante novità e ottimizzazioni.

Troviamo miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, ulteriori perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti per la schermata di blocco, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria e in altre app preinstallate e non solo. Le patch di sicurezza sono quelle di aprile 2024, e il peso dell’aggiornamento è di circa 1,5 GB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy A73 5G

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy A73 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch per la ricerca di update, dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.