Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo interessante accessorio: stiamo parlando di un cavo USB dedicato in particolare a coloro che sono alla ricerca di una soluzione che punti sulla velocità.

Xiaomi 6A USB4, questo il suo nome, è in grado di garantire velocità di trasmissione dati fino a 40 Gbps e supporta la ricarica rapida fino a 240 W, proponendosi come una soluzione più che competitiva, soprattutto se si tiene in considerazione anche il suo prezzo.

Le principali caratteristiche del cavo Xiaomi 6A USB4

Il nuovo cavo di Xiaomi può raggiungere una trasmissione video fino a 8K con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e, a dire del produttore, è in grado di garantire agli utenti un’esperienza di trasmissione di dati e contenuti multimediali senza interruzioni.

Xiaomi 6A USB4 può essere utilizzato in diversi tipi di dispositivi (dagli smartphone ai tablet, dai monitor ai notebook ed altri ancora) e il suo connettore dovrebbe resistere fino a 10.000 collegamenti/scollegamenti.

Tra le altre caratteristiche di questo cavo USB troviamo il supporto al protocollo PD 3.1, la retrocompatibilità con la ricarica rapida di Xiaomi da 120 W/ 90 W/ 67 W (sebbene sia dotato dell’integrazione della ricarica rapida da 240 W), una struttura studiata per garantire una resistenza superiore alla media e lo standard USB Type-C.

Il nuovo cavo USB ad alta velocità di Xiaomi è già disponibile in Cina, ove viene venduto a 99 yuan (pari, al cambio, a poco più di 10 euro), pronto a competere con alcune soluzioni simili già in vendita nel Paese asiatico.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibile commercializzazione di Xiaomi 6A USB4 al di fuori della Cina (ove potrebbe essere venduto ad un prezzo più elevato).