Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il designo o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità e applicazioni esclusive e in aggiornamenti rilasciati con costanza.

Tali update non sono relativi soltanto alla sicurezza ma spesso introducono anche nuove funzioni, così da garantire un’esperienza sempre più piacevole e gli ultimi esempi in tal senso sono quelli che arrivano da Battery Guardian e Memory Guardian, ossia due moduli della popolare app Good Guardians.

Samsung aggiorna Battery Guardian e Memory Guardian

Iniziando da Battery Guardian, l’update appena rilasciato porta l’applicazione alla versione 5.1.10 mentre Memory Guardian arriva alla versione 5.1.07 e per entrambe il changelog conferma che l’unica novità è rappresentata dal supporto all’interfaccia One UI 6.1 (sebbene non sia possibile escludere l’eventuale implementazione della risoluzione di qualche bug).

Ricordiamo che Battery Guardian e Memory Guardian, così come suggeriscono i loro stessi nomi, sono moduli che consentono agli utenti di poter avere una gestione migliore di batteria e memoria, con informazioni dettagliate e i dati relativi alle app che usano troppe risorse (in modo da poter correre ai ripari).

Come aggiornare le applicazioni

Entrambi gli aggiornamenti sono già disponibili anche in Italia e per scaricarli non dovete fare altro che andare nel Samsung Galaxy Store sul vostro smartphone, entrare nel Menu e quindi accedere alla sezione Aggiornamenti.

