Durante l’evento di ieri sera del Google I/O 2024 la casa di Mountain View si è concentrata particolarmente sull’intelligenza artificiale e su Gemini: abbiamo dato un’occhiata alle ultime novità riguardanti l’integrazione con Android e servizi come Google Maps e Gmail, e in queste ore sono in rollout Gemini su Google Messaggi per Android e l’estensione di YouTube Music. Scopriamo insieme come funzionano.

Google lancia Gemini in Messaggi e l’estensione di YouTube Music

In queste settimane abbiamo avuto modo di parlare diverse volte di Google Messaggi e delle novità in distribuzione o in arrivo, e quest’oggi a partire dagli Stati Uniti (e in lingua inglese, dunque) è in distribuzione una nuova funzione: premendo sul pulsante FAB in basso a destra, ossia quello per avviare una nuova conversazione, oltre ai contatti della rubrica viene proposta la conversazione con il chatbot di Google Gemini.

Premendo questa opzione viene mostrata un’interfaccia simile a quella delle normali chat SMS/RCS, con possibilità di caricare immagini (niente audio, almeno per ora). Si può anche tenere premuto sulle risposte del chatbot per fornire un feedback. Queste conversazioni 1:1 con l’IA avvengono su RCS, ma non risultano crittografate end-to-end. Insomma, parliamo della distribuzione a livello stabile della funzione che abbiamo iniziato a vedere alla fine di marzo per alcuni utenti in beta: naturalmente è per ora limitata alla lingua inglese (e francese, per quanto riguarda il Canada), e non sembra essere accessibile in Europa.

Nel frattempo, quanto vi avevamo anticipato riguardo l’estensione Gemini di YouTube Music sta iniziando a farsi vedere: con quest’ultima è possibile riprodurre, cercare e scoprire brani, artisti, playlist e altro ancora sfruttando l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Se non si conosce il titolo di una canzone, basta citare una parte del testo e Gemini è in grado di scovarla. L’IA può riprodurre musica di un certo genere, mostrare canzoni seguendo determinate richieste, trovare titoli, album, playlist, generi musicali, scovare canzoni simili ad altre, avviare una radio basata su una canzone specifica e tanto altro.

L’uso delle estensioni rimane limitato a chi tiene attiva “La tua attività” delle app Gemini. Come forse saprete, le estensioni di Gemini consentono all’IA di condividere parti delle conversazioni e informazioni con altri servizi per fornire risposte pertinenti, e sono richiamabili direttamente “taggando” con “@”. L’estensione di YouTube Music è in rollout in inglese a partire da oggi e sarà seguita da diverse altre nel corso dei mesi, come quelle riguardanti Calendario, Keep, Tasks e non solo.