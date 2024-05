Godeal24, il noto store online specializzato nella rivendita di licenze e chiavi di attivazione software, ha lanciato una nuova vendita promozionale per festeggiare il suo quarto anniversario. Ancora una volta quindi potete portarvi a casa i codici per attivare i migliori software sul mercato, risparmiando fino al 90% rispetto ai prezzi di listino.

In questo modo potete ottenere una licenza perpetua di Microsoft Office 2021 Professional a soli 27 euro, prezzo destinato a scendere ulteriormente se acquistate un pacchetto multilicenza, così da condividere le spese con amici e familiari. Allo stesso modo potete risparmiare notevolmente sull’acquisto di Windows 11 Professional, in vendita a partire da 13 euro. Il tutto con la certezza di avere sempre un servizio di assistenza tecnica, che risponde tramite email 24 ore al giorno, 7 ore su 7, pronto a rispondere alle vostre domande di ogni genere.

Quarto anniversario di Godeal24

Tutte le licenze commercializzate sono ovviamente originali, e vi consentono di ricevere tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati nel tempo dai rispettivi produttori, sia che si tratti di aggiornamenti di sicurezza sia che siano update contenenti nuove funzionalità. Una volta acquistate le chiavi di attivazione riceverete una mail contenente i codici e i link, così da scaricare i pacchetti di installazione dai siti ufficiali, evitando i rischi legati al download da siti poco affidabili.

Diamo quindi un’occhiata alle offerte preparate da Godeal24 per celebrare il quarto anniversario. Si parte dalle licenze di Microsoft Office, disponibili in varie versioni, per passare a quelle di Windows 10 e Windows 11, così da avere tutto quello che serve per aggiornare un vecchio computer o per allestire una nuova build.

Se volete un risparmio ancora maggiore potete utilizzare il codice SGO62 per ottenere uno sconto del 62% su una serie di bundle che includono una chiave di Windows e una del pacchetto Office, in varie edizioni:

Se invece avete bisogno di applicazioni non incluse nel pacchetto, o versioni particolari di Windows, con il coupon SGO50 avrete uno sconto del 50% sui seguenti pacchetti:

Godeal24 ha pensato anche agli amministratori di rete, che hanno la necessità di aggiornare grandi quantità di computer. Con questi pacchetti da 50 o 100 licenze, diventerà molto più semplice portare a termine l’operazione, con un singolo acquisto.

Non sono solo i prodotti Microsoft a essere protagonisti di questa promozione, visto che il catalogo di Godeal24 include anche numerose soluzioni di terze parti per mantenere sempre in perfetta efficienza il proprio computer, che utilizzi Windows o macOS. Qui trovate una piccola selezione, ma sul sito le offerte non mancano certamente.

Tutti gli acquisti effettuati su Godeal24 possono essere pagati anche con PayPal, così da avere una ulteriore garanzia nel malaugurato caso in cui dovessero presentarsi dei problemi. Va detto che i giudizi in Rete sono unanimi e vedono gli acquirenti particolarmente soddisfatti dei propri acquisti, grazie a .soluzioni originali e sicure al 100%

Informazione Pubblicitaria