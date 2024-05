Tra gli smartphone che si preparano a sbarcare sul mercato troviamo anche Motorola Razr 50 Ultra, protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete.

Sono state pubblicate, infatti, due foto che ci permettono di osservare il nuovo telefono pieghevole di Motorola dal vivo sia frontalmente che posteriormente, permettendoci così di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo design.

Cosa sappiamo per il momento di Motorola Razr 50 Ultra

Stando a quanto si apprende da tali immagini, frontalmente Motorola Razr 50 Ultra dovrebbe poter contare su un ampio display interno con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore il comparto fotografico dovrebbe vantare due sensori con allineamento orizzontale, posizionati nell’angolo in alto a sinistra.

Sempre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio un display secondario, simile a quello già visto sul suo predecessore, ossia Motorola Razr 40 Ultra.

Tra le altre caratteristiche di tale device, che dovrebbe avere come nome prodotto la sigla XT-24510-3, vi dovrebbero essere 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione (ma potrebbero esservi anche altre configurazioni) mentre le colorazioni dovrebbero essere tre (blu, verde e arancione).

Motorola Razr 50 Ultra è già stato certificato da BIS ed EEC, anche se con un numero modello differente (XT2453-1) e ciò potrebbe dipendere dal mercato di destinazione o dal quantitativo di memoria su cui può fare affidamento.

Al momento non vi sono informazioni sulla possibile data di lancio ma le recenti certificazioni suggeriscono che potrebbe essere oramai molto vicina.

Sarà interessante scoprire quale dotazione tecnica potrà vantare il nuovo smartphone pieghevole di Motorola e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto fondamentale per un suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto la concorrenza sia competitiva.