In passato Microsoft aveva dichiarato che intendeva creare un app store per dispositivi mobili come alternativa al Play Store di Google e all’App Store di Apple. Ora scopriamo che non dovremo aspettare molto per assistere al lancio di questo ambizioso progetto.

Durante il Bloomberg Technology Summit, il presidente di Xbox Sarah Bond ha confermato che Microsoft lancerà un negozio di giochi per dispositivi mobili. Il lancio del negozio è programmato per il mese di luglio e inizialmente ci sarebbero i giochi di Microsoft e successivamente quelli di altri editori.

Microsoft lancerà il suo store per il mobile gaming a luglio

Bond ha aggiunto che si tratterebbe di un negozio basato sul Web piuttosto che di un’app vera e propria, in modo da essere “accessibile su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, qualunque cosa accada, indipendentemente dalle politiche dei negozi dell’ecosistema chiuso” (non ultime le commissioni applicate da Apple e Google).

Oltre a Candy Crush, il presidente di Xbox ha affermato che Minecraft potrebbe essere un altro titolo in arrivo sul suo negozio online, ma non è chiaro se Microsoft offrirà questi giochi tramite download, streaming o entrambi.

L’azienda fondata da Bill Gates offre già la possibilità di giocare in streaming sui dispositivi mobili, oltre che su PC e console, attraverso il suo servizio Xbox Cloud Gaming, ma è probabile che Microsoft voglia approfittare del fatto che Apple e Google recentemente sono state costrette da vari governi ad apportare modifiche alle loro politiche commerciali ritenute monopoliste.