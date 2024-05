Dopo mesi e mesi di attesa da parte degli utenti di tutto il mondo, finalmente Huawei ha da poco messo in commercio il suo nuovissimo Huawei Pura 70 Ultra, che presenta delle specifiche tecniche a dir poco sbalorditive (tra cui il processore a 8 core Kirin 9010, una fotocamera UltraLightning retrattile e lo schermo OLED da 6.67 pollici), oltre che delle colorazioni accattivanti e perfette per tutti i gusti.

Sembra però che la compagnia cinese non si voglia fermare solo agli smartphone, in quanto avrebbe recentemente registrato nuovi marchi con il prefisso Pura, che rimanderebbero all’arrivo di nuovi device: si tratterebbe nello specifico rispettivamente di PuraPad e Pura Watch. Oltre a essi, Huawei avrebbe registrato ulteriori marchi. Questo in particolare sarebbe l’elenco completo dei nomi attualmente registrati:

PuraPad

Pura Drive

Pura Key

Pura Watch

PuraView

Pura Ultra

Pura Wear

Non troppo tempo addietro, infatti, sembrerebbe che Huawei abbia registrato anche il marchio PuraOS, suggerendo che l’azienda sia attualmente al lavoro su un sistema operativo proprietario appositamente ottimizzato per la nuova serie Pura 70, uscita da poco nei mercati di tutto il mondo. Dando un’occhio al sistema di classificazione dei marchi, essi andrebbero a coprire i più svariati settori, tra cui gioielleria, strumentazioni scientifiche, sistemi di navigazione e tanto altro.

Nuovi dispositivi all’orizzonte?

La registrazione dei marchi sopracitati suggerirebbe inevitabilmente l’arrivo di nuovi dispositivi (verosimilmente un tablet, uno smartwatch e una smart TV) che potrebbero integrarsi in un vero e proprio ecosistema con al centro il nuovo Pura 70, oggi non ancora annunciati dall’azienda.

Al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate o eventualmente smentite da parte della stessa Huawei: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai nuovi fantomatici dispositivi da parte dell’azienda, che siamo certi non tarderà nel pubblicare un comunicato stampa ufficiale nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.