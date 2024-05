La sicurezza rappresenta uno degli aspetti più importanti nel settore della tecnologia mobile e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di Google le presti grandi attenzioni.

Il colosso di Mountain View nelle scorse ore ha annunciato di avere semplificato il processo di impostazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) e gli utenti, invece di inserire prima il loro numero di telefono per abilitare il sistema, possono aggiungere un “metodo di secondo passaggio” al proprio account, come un’app di autenticazione o una chiave di sicurezza hardware.

Tale soluzione dovrebbe rendere più sicura l’attivazione del sistema 2FA, in quanto consente agli utenti di evitare l’uso della verifica via SMS.

Google ha una novità per la verifica in 2 passaggi

Nel post con il quale annuncia la novità in questione, Google precisa che i metodi di secondo passaggio potrebbero rivelarsi particolarmente comodi per le organizzazioni che utilizzano Google Authenticator (o altre app equivalenti one-time password basate sul tempo).

Google spiega che gli utenti con chiavi di sicurezza hardware avranno due opzioni per aggiungerle al proprio account nella relativa pagina:

Use security key– consente di registrare una credenziale FIDO1 sulla chiave di sicurezza anche se la chiave stessa è compatibile con FIDO2

Create passkey and follow instructions to use another device – consente di registrare una credenziale FIDO2 sulla chiave di sicurezza e richiede agli utenti di usare il PIN della chiave per la verifica locale

Il colosso di Mountain View avverte che se un utente iscritto alla verifica in due passaggi disattiva tale funzione dalle impostazioni del proprio account, i secondi passaggi registrati (come codici di backup o Google Authenticator) non verranno rimossi automaticamente dall’account.

Il team di Google ha reso noto di avere già avviato il rilascio di questa novità per tutti gli account interessati (ossia tutti gli utenti Google Workspace e quelli con account Google personale) ed entro la giornata odierna le operazioni dovrebbero concludersi.