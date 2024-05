Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra hanno nel comparto fotografico uno dei loro principali punti di forza, garantendo agli utenti scatti di grande qualità ma ciò non significa che i loro utenti non possano riscontrare dei problemi.

E un esempio è rappresentato da un problema riscontrato da diversi utenti con la fotocamera posteriore: pare, infatti, che a causa della condensa che si forma all’interno dell’alloggiamento del comparto imaging si appannino gli obiettivi e ciò rende più complicato scattare le foto o registrare i video

Un problema fastidioso per Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra

Le segnalazioni in Rete sono piuttosto numerose e ciò suggerisce che il problema sia diffuso tra chi ha acquistato gli smartphone della serie Xiaomi 14, ricordando quanto successo in passato con Xiaomi 13T Pro.

In particolare, pare che il problema sia più evidente nei mercati europei e ciò dovrebbe dipendere dal fatto che la condensa tende a formarsi in situazioni in cui c’è una rapido sbalzo termico (quindi gli utenti nei Paesi più freddi tendono ad essere maggiormente colpiti).

Ad ogni modo, considerando l’elevato prezzo di vendita di questi smartphone e la certificazione IP68, tale situazione non dovrebbe verificarsi, sebbene il colosso cinese pare che non ritenga che si tratti di un problema di qualità del prodotto ma di un mero “fenomeno naturale”.

Con una nota ufficiale, infatti, Xiaomi ha precisato che la serie Xiaomi 14 è stata testata nei laboratori dell’azienda per garantire la protezione dall’ingresso di polvere e dagli spruzzi d’acqua, aggiungendo che è naturale riscontrare l’appannamento dell’obiettivo della fotocamera a causa delle differenze di temperatura tra l’obiettivo e l’aria circostante in alcuni specifici ambienti (soprattutto quando la temperatura passa rapidamente da alta a bassa, in caso di esposizione prolungata ad alta temperatura con elevata umidità o in seguito a danni causati dall’acqua).

Il consiglio di Xiaomi nel caso in cui si verifichi il problema è quello di lasciare il dispositivo in un’area asciutta con flusso d’aria, in modo da ridurre l’umidità.