Samsung sta lanciando un aggiornamento per Galaxy Enhance-X, applicazione perfetta per gli amanti della fotografia pensata per migliorare gli scatti sfruttando l’intelligenza artificiale.

Quando si apre un’immagine o un video nell’app Galaxy Enhance-X, viene eseguita la scansione del contenuto e l’app suggerisce automaticamente le opzioni di modifica da utilizzare.

Con la versione 2.0.89 Samsung sembra aver cambiato i suggerimenti di modifica offerti dall’app che ora offre nuove icone per la sezione e suggerimenti di modifica.

Inoltre, con l’ultimo aggiornamento Samsung offre nuove icone per la sezione che offre suggerimenti di modifica e per quella che offre opzioni di modifica relative alla regolazione della luminosità e del colore.

Infine Samsung ha spostato l’opzione per correggere la distorsione dalla sezione che offre opzioni per la regolazione e il ritaglio dell’immagine alla sezione con le opzioni per la modifica dei volti.

Come aggiornare o installare Samsung Galaxy Enhance-X

Per aggiornare l’app Galaxy Enhance-X alla versione 2.0.89 basta andare nella sezione aggiornamenti nel menu di Samsung Galaxy Store e toccare il relativo pulsante per effettuare l’update.

Per installare Galaxy Enhance-X è sufficiente andare sul Galaxy Store seguendo il link che trovate a seguire e procedere con il download dell’app.

Installa Galaxy Enhance-X