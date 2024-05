Nonostante sia stato lanciato più di dieci anni fa, WhatsApp è riuscita a mantenere sotto i riflettori il suo servizio di messaggistica grazie ai costanti aggiornamenti che oltre a migliorare l’esperienza utente aggiungono anche molte funzionalità.

Recentemente alcuni utenti che utilizzano la versione beta di WhatsApp hanno riscontrato un fastidioso bug dopo l’aggiornamento 2.24.10.7 dell’app per Android.

Gli utenti hanno notato che era impossibile scaricare i documenti allegati alla chat, in quanto appariva il messaggio di errore “download non riuscito”.

WhatsApp ha corretto il bug “download non riuscito” nella beta per Android

Ora il team di WhatsApp ha risolto il problema con il nuovo aggiornamento 2.24.10.15 dell’app beta per Android.

Per gli utenti che si sono imbattuti in questo bug il consiglio è quindi quello di scaricare questo aggiornamento, poiché non sembra esserci una soluzione alternativa.

D’altronde la versione beta serve proprio a far emergere i bug, pertanto fanno parte del gioco e chi li riscontra dovrebbe segnalarli per contribuire allo sviluppo dell’app.

La nuova versione beta di WhatsApp per Android è disponibile tramite il Play Store di Google per gli utenti che si sono iscritti al programma.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.