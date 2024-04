I dispositivi interconnessi tra loro sono diventati parte integrante della nostra quotidianità, offrendoci comodità e funzionalità che fino a pochi anni fa erano impensabili. Ma c’è un rovescio della medaglia. Con l’aumento della interconnessione tra dispositivi, sono emerse anche nuove sfide per quanto riguarda la sicurezza e la privacy dei nostri dati.

Vi siete mai chiesti cosa succede ai vostri dati personali quando utilizzate questi dispositivi? O se il software che li fa funzionare è sempre aggiornato e protetto dalle minacce informatiche? Purtroppo molti produttori non sono trasparenti riguardo alle loro politiche di sicurezza e agli aggiornamenti software dei propri prodotti, una situazione lascia gli utenti vulnerabili a potenziali violazioni della privacy e attacchi hacker.

Il governo del Regno Unito ha deciso di affrontare questo problema a testa alta, introducendo una nuova normativa che potrebbe rivoluzionare il settore dei dispositivi connessi. Si tratta di una legge che promette di portare maggiore trasparenza da parte dei produttori, garantendo ai consumatori un’esperienza più sicura e decisamente più affidabile – oltre a una maggiore consapevolezza – con i propri dispositivi smart.

Il Regno Unito alza l’asticella della sicurezza e trasparenza dei dispositivi smart: altri paesi seguiranno?

Il governo britannico ha introdotto di recente un nuovo insieme di requisiti minimi per i dispositivi connessi a Internet, noto come Product Security and Telecommunications Infrastructure Act. Questa legge si applica a un’ampia gamma di prodotti, tra cui smart TV, elettrodomestici, router e smartphone. L’obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza e la sicurezza nel mercato dei dispositivi intelligenti, affrontando alcune delle criticità più comuni.

Presto ci sarà una maggiore trasparenza sugli aggiornamenti software

Uno degli aspetti più significativi della nuova normativa è l’obbligo per i produttori e i rivenditori di informare gli utenti sulla durata del supporto software per i prodotti che desiderano acquistare. Ciò include la comunicazione chiara e trasparente del periodo di tempo in cui verranno forniti aggiornamenti software per il dispositivo. Questa misura è particolarmente importante per categorie di prodotti come TV, display intelligenti e altri gadget per i quali i produttori spesso non divulgano le loro politiche di aggiornamento.

È importante sottolineare che, nel settore degli smartphone e tablet, molti produttori hanno già adottato una politica di trasparenza riguardo alla durata del supporto software per i propri dispositivi. Aziende leader del settore come Apple, Samsung e Google indicano chiaramente per quanto tempo i loro smartphone e tablet riceveranno aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Questa nuova normativa del Regno Unito si spingerebbe oltre, estendendo questa pratica a una vasta gamma di dispositivi connessi che, per troppo tempo, sono stati caratterizzati da un’incertezza riguardo alla longevità del proprio supporto software.

Dai router Wi-Fi alle telecamere di sicurezza, passando per elettrodomestici smart e dispositivi indossabili, i consumatori potranno finalmente avere una chiara indicazione di per quanto tempo i loro gadget saranno mantenuti sicuri e aggiornati dal produttore. Questa trasparenza non solo aiuterà gli utenti a prendere decisioni di acquisto più consapevoli, ma incoraggerà anche i produttori a prolungare il ciclo di vita dei loro prodotti, riducendo l’impatto ambientale dell’elettronica di consumo.

Addio alle passwor d “1234”: il Regno Unito dice b asta alle cre denziali deboli

Vi siete mai chiesti perché molti dei vostri dispositivi smart hanno password predefinite come “admin” o “1234”? Queste credenziali deboli sono una delle principali vulnerabilità dei gadget connessi, che li rende facili prede per hacker e malintenzionati. Fortunatamente il governo britannico ha deciso di dire basta a questa pratica pericolosa.

La nuova legge presentata dal Regno Unito imporrà ai produttori di dispositivi smart di implementare procedure di password più sicure. Niente più password vuote o banali come “password” o “123456”. I produttori dovranno assicurarsi che i loro dispositivi abbiano credenziali uniche e complesse preimpostate, rendendo molto più difficile per gli hacker l’accesso non autorizzato.

Questa misura non solo responsabilizza i produttori, ma sensibilizza anche noi utenti sull’importanza di utilizzare password robuste. Quante volte abbiamo lasciato invariata la password predefinita per pigrizia o comodità? Con questa nuova norma dovremmo essere tutti un po’ più al sicuro.

Avete trovato un bug? Segnalarlo sarà molto più semplice

Oltre a migliorare le politiche relative alle password predefinite, la nuova legge richiede ai produttori di essere più trasparenti su come segnalare problemi di sicurezza. Grazie a questa legge, infatti, gli utenti avranno a disposizione canali di comunicazione chiari per riportare vulnerabilità e ricevere assistenza tempestiva.

Non capita spesso, ma talvolta può succedere di riscontrare un bug critico nella propria telecamera di sicurezza interconnessa con gli altri dispositivi in proprio possesso. Grazie a queste nuove misure, gli utenti sapranno esattamente come e dove segnalare eventuali problemi al produttore, che sarà tenuto a rispondere e risolvere il problema in maniera tempestiva.

Produttori, attenti alle multe salate!

E se i produttori non rispettassero questi nuovi requisiti? Il governo britannico ha pensato anche a questo, prevedendo sanzioni severe per i trasgressori. Le aziende inadempienti potrebbero dover pagare multe fino a 20.000 sterline (circa 25.073 dollari) per ogni giorno di violazione. Un bel deterrente per far sì che la sicurezza e la privacy degli utenti siano sempre al primo posto.

Il Regno Unito ha fatto un passo in avanti importante verso un futuro più trasparente, ma non può essere l’unico Paese a farlo. È fondamentale che altri paesi, in particolare quelli dell’Unione Europea, seguano l’esempio e adottino misure simili per tutelare i consumatori.

Nei prossimi mesi sarà interessante osservare come i governi di tutto il mondo risponderanno a questa sfida. L’UE ha l’opportunità di dimostrare la sua leadership in materia di sicurezza informatica, lavorando a una normativa armonizzata che garantisca trasparenza e protezione per tutti i cittadini europei.