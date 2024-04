Torniamo a parlare del nuovo componente della gamma Fan Edition in arrivo in casa Samsung. In questi giorni stanno tenendo banco diverse anticipazioni su Samsung Galaxy S24 FE, tra possibili finestre di uscita e indicazioni sui numeri di modello, ma finora non era saltato fuori più di tanto per quanto concerne le specifiche: ebbene, in queste ore abbiamo le prime indicazioni in tal senso.

Samsung Galaxy S24 FE in arrivo con SoC Exynos 2400?

Sembra che Samsung abbia intenzione di puntare sempre di più sulla gamma Fan Edition dei suoi dispositivi. Negli ultimi mesi il produttore ha lanciato i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ e le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds FE, e per il futuro si prevede possano arrivare sul mercato anche un Galaxy Watch FE e uno smartphone pieghevole (Galaxy Z Fold FE).

Uno dei più attesi dovrebbe però essere Samsung Galaxy S24 FE, che potrebbe debuttare verso la fine dell’estate in modo da lasciare un po’ di spazio alle novità che saranno presentate durante il Galaxy Unpacked di luglio: l’evento dovrebbe costituire il palco giusto per proporre non solo Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma anche la serie Galaxy Watch7 (e forse non solo), mentre siamo in attesa di dettagli sul lancio di Galaxy Ring.

Dopo un “buco” di un anno, durante il quale Galaxy S22 FE non ha mai visto la luce, lo scorso anno Samsung è tornata a proporre uno smartphone della serie con Galaxy S23 FE. Quest’anno dovrebbe “replicare” con Galaxy S24 FE, uno smartphone Android che dovrebbe riprendere parte delle specifiche di Galaxy S24 e arrivare sul mercato a un prezzo più contenuto (perlomeno rispetto a quello di lancio).

Il leaker kro ha pubblicato su X alcune prime indicazioni sulle presunte specifiche tecniche di Galaxy S24 FE, anche se non parliamo di qualcosa di particolarmente sorprendente: in base a quanto riportato, lo smartphone arriverà con SoC Exynos 2400 o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (un errore di battitura per Gen 3 oppure un passo indietro?), affiancato da 8 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. La fonte sostiene che le altre specifiche risultano simili o leggermente inferiori rispetto a Galaxy S24. Sia con Galaxy S21 e Galaxy S21 FE, sia con Galaxy S23 e Galaxy S23 FE, Samsung ha aumentato la diagonale del display e la capacità della batteria, ma per il momento sembrerebbe che ciò non avverrà con il passaggio da Galaxy S24 a Galaxy S24 FE. Il leaker non ci punta, ma per la certezza dovremo attendere.

here’s the specification sheet for the S24FE: – Exynos 2400 processor / gen 2

– 8GB RAM

– Storage options: 256GB, 512GB

– Other specifications are similar to or slightly lower than the standard S24. — kro (@kro_roe) April 30, 2024

Vi ricordiamo che la versione “standard” di Galaxy S24 dispone di schermo AMOLED da 6,2 pollici Full-HD+, Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, fotocamera anteriore da 12 MP e batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 25 W (con cavo), ricarica wireless e inversa.

Nessuna informazione per ora sul comparto fotografico di Galaxy S24 FE, ma seguendo quanto detto dal leaker potremmo avere qualche piccola variazione rispetto al modello “principale”. Del resto, Samsung non proporrà sul mercato un clone di Galaxy S24. Visto il mese di luglio “occupato” dalle novità del Galaxy Unpacked, il lancio potrebbe effettivamente essere previsto più in là: continuate a seguirci per non perdere gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

