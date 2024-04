State utilizzando una versione obsoleta di Microsoft Office ma sentite che non vi permette di sfruttare appieno le potenzialità del vostro computer e di quello che offre la tecnologia attuale? La promozione speciale di Godeal24, legata al Labor Day, la giornata che celebra i lavoratori di tutto il mondo, vi consente di risolvere questo problema visto che propone, tra le alte cose, anche una licenza perpetua di Microsoft Office 2021 Pro a partire da 27 euro, una piccola frazione del prezzo originale.

Buon 1 maggio da Godeal24

In questo modo non dovrete continuare a utilizzare vecchie versioni o rivolgervi a suite alternative che, pur offrendo soluzioni valide, spesso creano problemi di compatibilità. E se insieme alla suite Microsoft Office dovete aggiornare anche il sistema operativo, magari perché avete aggiornato i componenti hardware o avete appena finito di assemblare una nuova build, Godeal24 ha un sacco di offerte anche per voi, da Windows 10 a Windows 11, con bundle che includono più licenze per abbattere ulteriormente i costi o che includono sia una licenza di Office che una di Windows.

Tutte le licenze sono originali e permettono quindi di ricevere tutti gli aggiornamenti, di sicurezza e contenenti nuove funzionalità, che saranno rilasciate nel corso del tempo da parte del produttore. La promozione è destinata a durare solo pochi giorni quindi vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere le promozioni speciali.

Ottime occasioni anche per chi vuole acquistare in blocco sia una licenza di Windows che una di Office. Con il coupon SGO62 avrete uno sconto del 62%, così da raggiungere i prezzi indicati di seguito.

Non trovate il software Microsoft che cercate? Ecco alcune alternative, scontate del 50% con il codice SGO50.

E se dovete acquistare un grande quantitativo di licenze, per la vostra azienda, ecoc i pacchetti da 50 e 100 chiavi di attivazione:

Non dimenticate un’ampia offerta di strumenti di utilità, provenienti dai migliori produttori software, pensati per tenere sempre in perfetto ordine il vostro computer, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Una volta completato il pagamento dei vostri acquisti, operazione che può essere effettuata anche con PayPal per una maggiore sicurezza, riceverete una e-mail con i codici di attivazione acquistati e i link per scaricare i pacchetti di installazione dai siti dei rispettivi produttori. In questo modo sarete sicuri di ricevere sempre le versioni più recenti e prive di malware o altre minacce.

Per qualsiasi problema potete contare inoltre sul servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo e-mail.

Informazione Pubblicitaria