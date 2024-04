I chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono sempre più popolari e tra le aziende che hanno già lanciato varie soluzioni di questo tipo troviamo anche Google, che di recente ha portato Gemini su alcuni dei suoi servizi della suite Workspace.

Tra le funzionalità IA più comuni e apprezzate vi è la possibilità di avere un riassunto di un determinato testo (che sia una pagina Web o un messaggio email non fa differenza) e pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia in programma di implementare tale feature anche in Google Chat.

Anche Google Chat si affida a Gemini

Stando a quanto è possibile apprendere da alcune stringhe scovate nel codice dell’applicazione Google Chat per Android, gli utenti potranno premere a lungo su una chat per accedere all’opzione per generare un riassunto della conversazione.

Ecco le stringhe a cui stiamo facendo riferimento:

<string name=”smart_summary_disclaimer”>Duet AI won’t always get it right. Responses are based on inputs and do not represent Google’s views. Learn more.</string>

<string name=”smart_summary_error_body”>Try again by long-pressing the chat again.</string>

<string name=”smart_summary_error_title”>Summary unavailable</string>

<string name=”smart_summary_negative_feedback_content_description”>Thumbs down feedback</string>

<string name=”smart_summary_positive_feedback_content_description”>Thumbs up feedback</string>

<string name=”smart_summary_title”>Summary</string>

Questa funzionalità dovrebbe sfruttare le potenzialità di Gemini, così come del resto il colosso di Mountain View ha già anticipato in passato ed è interessante notare che Google Chat avviserà gli utenti che le risposte fornite potrebbero non essere sempre corrette.

Ad ogni modo, nel complesso questa integrazione di Gemini in Google Chat è in linea con la più ampia strategia di Google volta a incorporare funzionalità di intelligenza artificiale in tutta la sua gamma di prodotti.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando la funzionalità sarà implementata per tutti e magari in occasione di Google I/O 2024 ne sapremo di più.

