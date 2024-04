Tra gli smartphone che Sony si prepara a lanciare sul mercato vi potrebbe essere anche un modello di fascia medio-bassa: stiamo parlando di Sony Xperia Ace IV.

Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata un’immagine rendering che ci mostra quello che potrebbe essere il design della parte posteriore di tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco la presunta parte posteriore di Sony Xperia Ace IV

Stando all’immagine in questione, il nuovo smartphone economico di Sony dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di una singola fotocamera sulla parte posteriore, posizionata nell’angolo in alto a sinistra (con un piccolo flash sotto) mentre al centro della scocca dovrebbe esservi il classico logo del produttore nipponico.

Stando a tale immagine, Sony Xperia Ace IV dovrebbe avere un aspect ratio di 21:9 e ciò è un po’ strano se si considera che la nuova generazione di device di Sony dovrebbe passare al formato 19,5:9.

Le prime voci su tale device risalgono addirittura al dicembre 2022 (identificato con il numero modello Sony SM4375) ma fino ad oggi non vi sono informazioni ufficiali su di esso e questa immagine rendering potrebbe essere quella relativa ad un progetto oramai “datato”.

Al momento non è chiaro che genere di dotazione hardware potrebbe vantare Sony Xperia Ace IV ma per farsi un’idea è possibile partire da quella del suo predecessore, ossia Sony Xperia Ace 3, che può contare su un display con risoluzione HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una fotocamera frontale da 5 megapixel e una batteria da 4.500 mAh.

Per saperne di più su tale smartphone (incluso quello che potrebbe essere il suo prezzo) non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o le prossime indiscrezioni.