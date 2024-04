Gli smartphone della serie Xiaomi 14 sono muniti di fotocamere impressionanti, ma l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più importante anche nella fotografia.

Su questo fronte l’azienda menziona alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la gamma Xiaomi 14, come i sottotitoli che consentono la trascrizione in tempo reale dei contenuti parlati durante le videoconferenze, oppure la possibilità di individuare immagini specifiche all’interno delle proprie raccolte di foto utilizzando le descrizioni delle immagini.

Inoltre esiste anche una funzione che utilizza le proprie immagini preesistenti per creare un nuovo ritratto e infine c’è la funzionalità che permette di estendere le immagini esistenti.

L’Editor AI è in sperimentazione su Xiaomi 14 Ultra

L’analista Max Weinbach ora è riuscito a far emergere un inedito AI Editor all’interno dell’app galleria di Xiaomi e a provare funzionalità come l’espansione delle immagini.

Il leaker afferma che Xiaomi 14 Ultra gestisce funzionalità come quest’ultima direttamente sul dispositivo, senza bisogno di una connessione Internet per inviare i dati in un data center per l’elaborazione.

L’analista ha condiviso anche una dimostrazione della funzione di espansione AI in azione su Xiaomi 14 Ultra, nella quale possiamo anche vedere una versione migliore della funzione di cancellazione che può rimuovere oggetti, linee, persone e altro con l’aiuto dell’IA.

Tuttavia la funzione di cancellazione ha involontariamente cambiato la razza del cane nell’immagine durante la modifica, oltre a lasciare l’ombra della persona rimossa.

Is it amazing? No but it's cool! I mean… It turned a dog into a different breed pic.twitter.com/lMWvKfDgFC — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 26, 2024

In un’altra immagine la funzione Cancella ha rimosso l’AI Pin di Humane che era fissato su una felpa, ma per qualche motivo l’algoritmo ha cambiato anche il logo sulla maglia.

Queste “stranezze AI” suggeriscono che si tratta ancora di funzionalità in fase di sviluppo, il che spiegherebbe perché Xiaomi ancora non ne parla.

L’Editor AI potrebbe essere distribuito tramite l’aggiornamento dell’app Galleria presente nell’ultima ROM Hyper OS attualmente in fase di implementazione.