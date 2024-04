A quasi due mesi dal lancio sui mercati internazionali, Amazfit sta portando anche nel nostro Paese l’IA generativa di Zepp Flow a partire da Amazfit Balance, il più recente ed evoluto degli smartwatch della compagnia (qui trovate la nostra recensione completa).

L’aggiornamento arriva in concomitanza con Zepp OS 3.5, la più recente versione del sistema operativo che anima gli smartwatch targati Amazfit, finora esclusiva degli abitanti di Canada, Gran Bretagna, Irlanda e USA. Grazie all’aggiornamento per i possessori di Amazfit Balance potranno usufruire di un nuovo e straordinario livello di interazione.

Zepp Flow, l’IA al servizio dell’utente

Tre sono gli aspetti chiave introdotti con Zepp Flow, a partire dal controllo vocale, che riconosce il linguaggio naturale e permette di modificare le impostazioni di sistema, consultare le previsioni del tempo, avviare un allenamento oppure ottenere altre tipologie di informazioni solo con la propria voce. Grazie all’IA lo smartwatch è in grado di interpretare correttamente ogni tipo di richiesta, fornendo un’esperienza d’uso completamente rinnovata e più soddisfacente.

Il repertorio di funzioni di Zepp Flow è in costante espansione, così da rispondere in maniera sempre più efficiente alle richieste dell’utente ma tra quelle già disponibili figurano le interazioni con gli altri assistenti Zepp. Utilizzando i controlli vocali è possibile ottenere consigli personalizzati sui propri allenamenti grazie a Zepp Coach, mentre Zepp Aura (qui trovate il nostro approfondimento) vi aiuta a riposare meglio e a scoprire come riconoscere e risolvere eventuali disturbi del sonno.

Tutto questo senza dover imparare un vocabolario ristretto di comandi, usando invece le parole naturali che verrebbero utilizzate parlando con una persona reale. Potrete utilizzare frasi come Pianifica incontro per lunedì alle 9:00, Rispondi arrivo presto, Imposta un timer di dieci minuti, Qual è il mio ritmo attuale o Vado a letto. Non voglio ricevere notifiche.

Zepp Flow permetterà di rispondere non solo agli SMS ricevuti ma anche a messaggi provenienti dalle principali app di messaggistica come WhatsApp, Messenger, Discord, Telegram e Instagram. rendendo così ancora più semplice la gestione dei messaggi in entrata. Diventa ancora più semplice tenere traccia della prontezza fisica e mentale e del benessere complessivo, uno dei punti di forza di Amazfit Balance.

L’aggiornamento è in fase di roll out per i possessori di Amazfit Balance, mentre a fine maggio arriverà anche sulla serie Amazfit Cheetah, su Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra. Entro il mese di giugno infine l’aggiornamento arriverà anche sulla serie Amazfit Active, completando l’espansione sull’intera gamma di prodotti Amazfit.