Google annuncia il lancio di Pixel Watch Warranty Helper, un servizio pensato per aiutare gli utenti a verificare la copertura della garanzia degli smartwatch Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2 (e di quelli futuri); in realtà svolge il medesimo compito per tutta la linea Google Pixel e per quella Nest: vediamo come funziona e a cosa serve.

Warranty Helper dà una mano con la garanzia sulle linee Nest e Pixel, Watch compresi

Google Pixel Watch, Pixel Watch 2, Pixel 8, Pixel Tablet, Pixel Buds, dispositivi Nest e non solo: Google rende più semplice verificare la copertura della garanzia di smartphone, smartwatch, tablet, cuffie e altri prodotti attraverso il servizio Warranty Helper.

Nonostante la pagina si presenti in lingua inglese, l’utilizzo del servizio risulta piuttosto semplice: basta digitare o confermare l’indirizzo email dell’account Google al quale sono associati uno o più dispositivi della gamma Pixel (o Nest), proseguire selezionando la tipologia di dispositivo (Pixel o Nest, per l’appunto) e in seguito il singolo dispositivo e lo stato della garanzia. Una semplice schermata fornirà tutte le informazioni che servono, come il nome del prodotto (anche quello personalizzato, nel caso), il numero seriale, la data di avvio della garanzia, la data di scadenza della stessa e persino i termini per usufruire eventualmente del reso.

Viene poi data la possibilità di proseguire indicando gli eventuali problemi con il dispositivo o verificando il periodo di garanzia di un altro prodotto. Tutta la procedura risulta al momento in inglese, ma è di facile utilizzo anche per chi ne mastica poco. Se volete dare un’occhiata al Warranty Helper di Google potete semplicemente seguire questo link. Trovate si tratti di un servizio utile? Fateci sapere la vostra.