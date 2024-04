Lycamobile, operatore virtuale che opera su rete Vodafone, ha annunciato attraverso i suoi canali social l’arrivo delle SIM nei negozi della catena Unieuro. Le SIM, acquistabili in tutti i punti vendita, includono traffico telefonico e devono essere attivate online dopo l’acquisto.

Giusto recentemente, Lycamobile aveva annunciato sui suoi profili l’arrivo delle SIM fisiche presso i punti vendita Feltrinelli e a partire da oggi sono acquistabili anche presso tutti i punti vendita di Unieuro. Un paio di mesi fa, inoltre, sul suolo italiano sono arrivate anche le eSIM dell’operatore, attivabili direttamente online.

Questo il messaggio di Lycamobile contenuto all’interno di tutti i post pubblicati sulle pagine Instagram, Facebook e X:

Resta in contatto a prezzi convenienti! Lyca Mobile SIM cards sono ora disponibili in UNIEURO. Dai il benvenuto a prezzi accessibili e stabilità di connessione. Non perdere l’occasione, prendi ora la tua SIM card!

Cosa include la confezione delle SIM Lycamobile

Nell’immagine poco più sopra possiamo vedere quelle che saranno le confezioni delle schede SIM acquistabili presso i punti vendita Unieuro. Una volta acquistata la SIM, sarà necessario attivarla online sul sito ufficiale di Lycamobile selezionando una delle offerte tra quelle attualmente disponibili.

Ogni SIM ricaricabile acquistata presso un punto vendita Unieuro o Feltrinelli include inoltre 10 euro di credito, utilizzabile fin da subito per pagare la prima mensilità dell’offerta scelta e utilizzare il proprio numero immediatamente.

Attualmente Lycamobile, che come già detto è un operatore MVNO che opera su rete Vodafone, garantisce velocità fino a 60 mbps in 2G e 4G. Qualche giorno fa l’operatore aveva annunciato l’arrivo anche del 5G sulle sue eSIM, ma al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul rilascio effettivo.