Alla fine di settembre dello scorso anno il colosso di Mountain View annunciò che Google Podcasts sarebbe stato ritirato nel 2024. L’azienda affermò che avrebbe migrato il servizio sulla piattaforma YouTube Music che sarebbe diventata l’unica app e servizio di podcast di Google in futuro.

Dopo la recente deprecazione negli Stati Uniti, ora la società annuncia che Google Podcasts terminerà per gli utenti internazionali a giugno 2024.

L’azienda fa sapere che Google Podcasts sarà disponibile per “utenti al di fuori degli Stati Uniti” fino a “metà-fine giugno 2024”, aggiungendo che la migrazione su YouTube Music e l’esportazione di file OPML saranno disponibili fino al 29 luglio 2024.

Google Podcasts verrà chiuso a luglio al di fuori degli Stati Uniti

Google non specifica se la chiusura del servizio avverrà progressivamente un continente dopo l’altro come sono stati lanciati i podcast su YouTube Music, oppure se accadrà in una volta sola.

Il punto è che YouTube Music è ancora privo di funzionalità fondamentali per quanto riguarda i podcast, come ad esempio le notifiche dei nuovi episodi e il contrassegno per quelli visti, come promesso dalla società a metà dicembre.

Pertanto la deprecazione di Google Podcasts sembra in realtà prematura, a meno che Google non abbia in programma di rilasciare un importante aggiornamento di YouTube Music prima della chiusura definitiva del servizio.