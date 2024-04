Nothing Phone (2a) è appena arrivato sul mercato, ma sembra che l’azienda stia sviluppando una nuova versione di questo smartphone.

Nell’estate dello scorso anno la società ha annunciato Nothing Phone (2) e quest’anno dovrebbe arrivare il successore. Nonostante la misteriosa nuova versione sopracitata susciti molta curiosità, ora è stata individuata l’esistenza di Nothing Phone (3).

Nothing Phone (3) è stato individuato con il nome in codice “A015”

Android Headlines ha da poco individuato un inedito smartphone Nothing con nome in codice “A015” e ritiene che si tratti dell’atteso Nothing Phone (3), ma purtroppo il database non rivela altre informazioni su questo dispositivo.

Si vocifera che Nothing Phone (3) sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che ha prestazioni simili allo Snapdragon 8 Gen 2 dell’anno scorso.

Secondo quanto riferito il comparto fotografico dovrebbe essere sorprendente, ma anche la capacità della batteria e la velocità di ricarica potrebbero migliorare rispetto a Nothing Phone (2) che è alimentato da una batteria da 4.700 mAh con il supporto per la ricarica rapida cablata da 45 W.

Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2) sono stati rilasciati a luglio, quindi possiamo aspettarci che l’azienda di Carl Pei introdurrà Nothing Phone 3 nel corso dello stesso mese quest’anno.

In copertina: Nothing Phone (2)