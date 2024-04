Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione completa (se non l’avete ancora letta la trovate qui), ECOVACS DEEBOT T30 OMNI è uno dei robot aspirapolvere più interessanti di questa parte iniziale del 2024. Pur non rinunciando ad alcuna funzione, con serbatoi per acqua sporca e pulita, raccolta della polvere e lavaggio automatico (con acqua calda) dei moci, il nuovo top di gamma può contare su una base decisamente compatta.

E fino al 25 aprile potete approfittare della promozione di lancio e risparmiare subito 100 euro: un’ottima occasione, se considerate che il prezzo di partenza è decisamente inferiore rispetto a quello della maggior parte dei prodotti di questo livello.

Compatto e completo

Come dicevamo, uno dei punti di forza del nuovo robottino targato ECOVACS è la compattezza della sua stazione di ricarica. Le due taniche si estraggono in poco spazio consentendo quindi di collocare la stazione anche sotto a un lavandino, a un mobile o comunque in spazi molto stretti. La stazione è decisamente completa, visto che alloggia anche il sacchetto per la polvere, da cambiare ogni due mesi circa (a seconda ovviamente dello sporco raccolto) ed è in grado di lavare i moci con acqua calda a 70 gradi, asciugandoli successivamente con aria calda, così da velocizzare il processo ed evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Se la base di ricarica è particolarmente evoluta, il robot non è certo da meno. La potenza di aspirazione raggiunge gli 11.000 Pa, un dato molto importante soprattutto per chi ha parecchi tappeti in casa e vuole mantenerli sempre perfettamente puliti, ma che garantisce una pulizia impeccabile con qualsiasi tipo di pavimento e sporco incontrato. La tecnologia ZeroTangle poi evita la formazione di grovigli di peli e capelli, uno dei problemi principali di questa tipologia di prodotto.

La soluzione di ECOVACS è dotata di un doppio pettine e di una spazzola particolare, che impedisce ai capelli di arrotolarsi sulla spazzola, venendo subito aspirati all’interno dell’apposito serbatoio. Se l’aspirazione è particolarmente efficace, il lavaggio dei pavimenti non è certo da meno, grazie alla tecnologia TruEdge. Il mocio sul lato destro viene infatti estratto per pulire al meglio anche in prossimità dei bordi di pareti e mobili, garantendo una igiene senza precedenti.

La navigazione è più evoluta che mai grazie alla tecnologia TrueMapping, che crea mappe multipiano, anche tridimensionali, per gestire in maniera efficace le pulizie. Con TrueDetect vengono immediatamente riconosciuti gli ostacoli imprevisti, come giocattoli, libri, cavi, lasciati inavvertitamente sul pavimento. L’algoritmo consente di evitare tutti gli ostacoli senza che il processo di pulizia venga per questo condizionato, mantenendo quindi la massima efficienza.

Tutto questo ha un ottimo prezzo di listino, pari a 899 euro, molto più conveniente rispetto alla maggior parte dei competitor. E fino al 25 aprile la convenienza può essere ancora superiore visto che su Amazon potete sfruttare il coupon da 100 euro presente nella pagina, finendo così per pagare ECOVACS DEEBOT T30 OMNI solo 799 euro, un prezzo davvero imbattibile. A seguire trovate il link per l’acquisto.

Acquista ECOVACS DEEBOT T30 OMNI su Amazon a 799 euro

