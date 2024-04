La scorsa settimana ha presentato DEEBOT T30, una nuova famiglia di aspirapolvere robot caratterizzati da funzioni ancora più evolute ma soprattutto da una stazione di ricarica più compatta rispetto a quelle della concorrenza. Abbiamo avuto l’occasione di testare ECOVACS DEEBOT T30 OMNI nelle ultime settimane ed è giunto il momento di parlarvene in maniera dettagliata all’interno di questa recensione completa.

Completo ma finalmente compatto

Come tutti i top di gamma, anche ECOVACS DEEBOT T30 OMNI è dotato di una stazione di ricarica decisamente evoluta. Nel tempo le dimensioni delle stazioni sono notevolmente aumentate, per alloggiare contenitori dell’acqua (pulita e sporca), sacchetti per la polvere e sistemi di lavaggio/asciugatura sempre più evoluti.

ECOVACS non fa eccezione dal punto di vista delle funzionalità, ma è riuscita a inserire tutte queste caratteristiche in poco spazio, molto meno rispetto a quanto ci avevano abituati i designer negli ultimi mesi. La base di ricarica di DEEBOT T30 OMNI è invece decisamente compatta, grazie ad alcune scelte intelligenti. I due contenitori per acqua sporca e pulita sono posizionati direttamente sopra la base, senza coperchi da aprire e possono essere rimossi alzandolo di pochi centimetri.

In questo modo diventa più facile posizionare la stazione sotto a un lavello, ad esempio, o in spazi più stretti, visto che bastano 60 centimetri per rimuovere correttamente i contenitori. Nei modelli precedenti servivano oltre 90 centimetri, quindi il risparmio in termini di spazio è davvero notevole.

Tutto questo non comporta alcuna rinuncia, visto che la base è comunque completa di ogni funzionalità. Si parte, ovviamente, dalla ricarica della batteria interna del robottino, passando per l’aspirazione della polvere raccolta, convogliata in un apposito sacchetto, passando per la ricarica del serbatoio interno utilizzando l’apposita tanica d’acqua pulita. Quest’ultima viene utilizzata anche per il lavaggio dei moci rotanti, che avviene scaldando l’acqua fino a 70 gradi, per una rimozione ancora più accurata di grasso e sporco.

L’acqua sporca viene a questo punto aspirata nel contenitore separato da vuotare in maniera regolare, una delle poche attività lasciate all’utente finale. Anche l’asciugatura dei moci avviene con aria calda, così da ridurre i tempi evitando allo stesso tempo la formazione di cattivi odori e la proliferazione di muffe e batteri.

La base della stazione può essere inoltre rimossa con estrema facilità, così da semplificare al massimo la pulizia dell’area in cui vengono lavati i due moci. Da segnalare inoltre la possibilità di collegare la stazione al sistema idraulico, per il carico e lo scarico automatico dell’acqua. In questo modo non sarà più necessario prendersi cura dei due serbatoi, visto che all’utente resterà solo il compito di sostituire il sacco della polvere, operazione da fare ogni 2-3 mesi circa, a seconda della frequenza della pulizia.

Aspirazione e lavaggio superbi

Basta dare un’occhiata alla scheda tecnica per capire che c’è stato un grosso miglioramento rispetto alla serie precedente (qui trovate la recensione di DEEBOT T20 OMNI) a partire dalla potenza di aspirazione, quasi raddoppiata. ECOVACS DEEBOT T30 OMNI arriva infatti a ben 11.000 Pa, una potenza che permette di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, in particolare dai tappeti, senza lasciare dietro di sé alcun residuo.

La nuova spazzola con disegno a forma di “V” utilizza la tecnologia ZeroTangle che previene la formazione di grovigli dovuti a peli di animali e capelli. Invece di utilizzare un sistema di lame per tagliare i capelli, soluzione valida ma che potrebbe creare situazioni di pericolo, ECOVACS utilizza una tecnologia che carica elettrostaticamente le setole, così da semplificare l’aspirazione, grazie anche a un pettine che raccoglie i peli e i capelli convogliandoli verso la parte di aspirazione. Il risultato è decisamente valido e nel corso dei test non si sono mai creati grovigli di capelli, nonostante in alcune stanze ce ne fossero parecchi, messi proprio per provare a mettere in difficoltà il nuovo sistema.

Come tutti i robot aspirapolvere di nuova generazione, anche l’ultimo arrivato in casa ECOVACS dispone di un sistema di lavaggio del pavimento con doppio mocio rotante, una delle soluzioni più efficienti in circolazione. I due panni vengono premuti con forza sul pavimento, andando a rimuovere senza problemi anche le macchie più ostinate. Peccato per l’assenza della tecnologia Intelligent Deep Mopping, presente solo nella versione Pro, che individua le zone più sporche eseguendo un secondo passaggio per assicurarsi la miglior pulizia possibile.

Utilizzando il robot quotidianamente, o almeno 3-4 volte a settimana, la pulizia è comunque molto valida e anche le macchie più ostinate, quelle dovute a bibite zuccherate o a sostanze grasse, vengono rimosse senza particolari problemi. Il lavaggio dei panni, che avviene con acqua calda, è decisamente efficace e anche un controllo accurato dei panni non ha evidenziato tracce di sporco. In questo modo le operazioni successive avverranno sempre con la massima igiene.

Una delle novità più interessanti, che cambia radicalmente il modo in cui il pavimento viene lavato, è indubbiamente la tecnologia ECOVACS TruEdge permette di raggiungere aree che prima venivano saltate. In sostanza il mocio sul lato destro (guardando il robottino da dietro) è montato su un braccetto estensibile, che funziona però in maniera completamente diversa rispetto alle soluzioni proposte dalla concorrenza.

Il panno infatti viene esteso sia sui bordi delle stanze sia in altre situazioni. In particolare negli angoli, sia interni che esterni, l’algoritmo permette al robot di raggiungere ogni punto, senza lasciare aree non pulite. Il panno resta esteso anche durante la pulizia normale, così da essere più efficace e il percorso seguito fa in modo che non rimanga alcuna area non pulita. Questo non incide in alcun modo sui consumi e sui tempi di pulizia ma offre un indubbio vantaggio rispetto ai modelli precedenti, visto che non è più necessario usare un mocio per pulire le aree “dimenticate”. Da segnalare anche il sollevamento dei moci, che avviene automaticamente quando viene incontrato un tappeto e in quelle stanze dove non è previsto il lavaggio: in questo modo si evitano scie umide che potrebbero trascinare lo sporco per la casa.

Da questo punto di vista quindi, fondamentale per giudicare la qualità di un robottino, ECOVACS DEEBOTS T30 OMNI offre dei significativi miglioramenti e le nuove tecnologie offrono indubbiamente un grosso valore aggiunto.

La giusta dose di intelligenza

Anche se le prime pulizie possono far pensare il contrario, l’algoritmo che controlla il nuovo robot aspirapolvere è decisamente evoluto. Se le prime 2-3 pulizie hanno richiesto circa 80 minuti per pulire un ambiente di quasi 80 metri quadri, le pulizie successive (senza che sia stata fatta alcuna modifica) si sono rivelate sempre più veloci, con un risparmio di tempo che ha raggiunto i 10 minuti circa.

Il sistema di riconoscimento degli ostacoli è particolarmente accurato e le poche volte che il robot ha incontrato oggetti inattesi (cavi USB, giocattoli e oggetti simili) è riuscito a evitarli senza alcuna difficoltà, anche mentre stava lavando, passando accuratamente attorno senza per questo perdere di efficacia. Il ricalcolo dei movimenti è sempre stato efficace e non ci sono mai stati movimenti stravaganti o percorsi particolarmente complessi.

Molto apprezzabile la funzione di mappatura veloce, che in pochi minuti crea una mappa completa dell’abitazione, permettendo fin dalla prima pulizia di essere particolarmente efficienti. È possibile impostare manualmente la sequenza di pulizia, funzione utile se siete in casa durante l’operazione o per sincronizzarvi con altre pulizie effettuate in concomitanza, creare aree di esclusione per evitare oggetti temporanei (alberi di Natale, giochi dei bambini), tracciare pareti virtuali per impedire al robot di entrare in determinate stanza.

La mappatura è decisamente efficace e suddivide in maniera molto precisa le stanze. Anche nel caso in cui vengano effettuate divisioni non corrette, è molto semplice unire stanze o dividerle tracciando delle linee, operazioni che si svolgono sempre in pochi secondi. È inoltre possibile rinominare ogni stanza così da avere un quadro più chiaro della situazione. Peccato solo per la mancanza di YIKO, l’assistente virtuale che permette di pulire aree o stanze solo con i comando vocali. Si tratta di una funzione riservata alla sola versione Pro, ma è un’assenza che non si fa sentire particolarmente se siete abituati a pianificare le pulizie quotidiane mentre siete al lavoro.

Tra le novità che invece si fanno apprezzare troviamo la possibilità di avviare la pulizia toccando leggermente il bumper frontale dell’aspirapolvere. Può sembrare una sciocchezza ma in questo modo non dovrete usare lo smartphone per avviare la pulizia o chinarvi per premere il pulsante sulla base, operazione che può risultare difficile se magari avete le mani occupate. La stessa funzione serve anche per far ripartire il robot qualora si fosse fermato per un qualsiasi motivo (ruote sospese, oggetti incastrati e cose simili).

Rimangono la compatibilità con i principali ecosistemi domestici, come Amazon Alexa e Google Home, per utilizzare i comandi vocali per controllare alcune funzioni o integrarne l’attivazione con altri dispositivi presenti in casa.

L’applicazione è una delle più complete presenti sul mercato e le opzioni a disposizione dell’utente sono molte e spiegate in maniera chiara ed esaustiva. È possibile scegliere la potenza di aspirazione e il livello di lavaggio per ogni stanza, scegliere se aspirare, lavare o entrambe le cose (con l’opzione per aspirare tutta la stanza e lavare solo in un secondo momento o fare le due cose in contemporanea), lavare i panni con acqua calda, attivare o meno l’asciugatura, scegliere la frequenza di lavaggio dei panni e molto altro ancora. Molto buone anche le traduzioni, senza termini bizzarri che invece appaiono in alcuni robot economici della concorrenza.

In conclusione

Ancora una volta ECOVACS ha fatto centro con DEEBOT T30 OMNI, aggiungendo un buon numero di novità tecnologiche che fanno decisamente la differenza, soprattutto se paragonati al modello precedente, e che rendono questo aspirapolvere robot il migliore della compagnia, andando a superare senza alcun dubbio anche modelli più blasonati.

In occasione del lancio potete approfittare della promozione, valida fino al 25 aprile, che permette di ottenere uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di acquisto su Amazon. Vi basterà spuntare la casella per pagare ECOVACS DEEBOT T30 OMNI 799 euro invece di 899 euro. A questo prezzo è sicuramente un’occasione da non perdere, visti anche i prezzi di altri top di gamma a cui questo robot non ha assolutamente nulla da invidiare. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

Acquistare ECOVACS DEEBOT T30 OMNI su Amazon