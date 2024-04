Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono arrivati anche nel nostro Paese già da qualche mese e si distinguono per essere stati i primi dispositivi ad includere il processore Snapdragon 8 Gen 3, che consente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa direttamente on device. Il colosso cinese ha da poco avviato le fasi di test per nuove funzionalità IA, che arriveranno sugli ultimi top di gamma nei mesi a venire.

Questo pacchetto di funzionalità viene chiamato “AI Treasure Chest” e, a detta di Xiaomi, comprende centinaia di caratteristiche di intelligenza artificiale progettate per migliorare l’esperienza degli utenti in possesso di uno smartphone della serie Xiaomi 14. L’obiettivo è quello di offrire ai consumatori una soluzione completa ed efficiente, integrando le più svariate tecnologie IA per risolvere una varietà di problemi e semplificare l’uso dello smartphone.

Le fasi di test dureranno qualche mese

Xiaomi ha da poco aperto le fasi di beta testing interno per questo nuovo pacchetto di funzionalità di intelligenza artificiale, che si terranno dal 18 aprile al 2 agosto 2024. Al momento poco meno di un centinaio di utenti si sono registrati per il test, che conterà circa 40.000 posti in totale per provare tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Una fonte interna ha già rivelato che presto Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra (più la variante Pro non arrivata nel nostro Paese) riceveranno una di queste nuove funzionalità. Con tutta probabilità si tratterà di una funzione chiamata “AI Surprise Wallpaper”, che dal nome suggerisce qualcosa di simile alla creazione di sfondi generati con l’intelligenza artificiale generativa che abbiamo già avuto modo di provare su Google Pixel 8 e sulla serie Samsung Galaxy S24.

Gli utenti iscritti al programma di beta testing saranno ovviamente invitati a condividere i loro feedback attraverso i canali ufficiali di Xiaomi. Trattandosi di un pacchetto molto corposo, non ci è dato sapere con certezza quali sono le funzionalità in sviluppo, ma nel corso della fase di test, che durerà qualche mese, verremo sicuramente a conoscenza di ulteriori informazioni.