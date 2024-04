Chi acquista gli smartphone e i tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e in funzionalità e applicazioni esclusive.

Di tanto in tanto, tuttavia, queste funzionalità esclusive possono avere dei bug e un esempio è rappresentato dall’applicazione Secure Folder, che con One UI 6.1 presenta un problema curioso.

Scovato un nuovo bug di One UI 6.1

Ricordiamo che Secure Folder è la soluzione studiata dal team di sviluppatori del colosso coreano per consentire agli utenti di fare affidamento su una cartella protetta da PIN nella quale conservare i file più privati.

Ebbene, pare che in seguito all’installazione dell’aggiornamento che ha portato l’interfaccia One UI 6.1 alcuni utenti abbiano riscontrato problemi nel momento in cui tentano di cancellare l’app Secure Folder.

Il bug in questione è stato riconosciuto da un membro di Samsung sul forum ufficiale coreano del produttore, con la precisazione che l’impossibilità di cancellare l’app Secure Folder è legata alle politiche di sicurezza di Google relative a One UI 6.1. In particolare, il problema riguarda la versione 1.9.10.27 dell’applicazione.

Il bug in questione è stato riscontrato sui vari device che hanno già ricevuto la nuova interfaccia dell’azienda, come la serie Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e la serie Galaxy Tab S9.

Pare che l’azienda coreana abbia in programma di aggiornare l’applicazione attraverso il Samsung Galaxy Store, in modo da consentire agli utenti interessati dal problema di poter nuovamente cancellarla solo che al momento non vi sono informazioni su quando tale aggiornamento potrebbe essere rilasciato.

Ovviamente è sempre possibile limitarsi a non usare l’applicazione, “lasciandola in un angolo” del device.