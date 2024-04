WhatsApp per Android sta infastidendo alcuni utenti attraverso l’introduzione di un cambiamento all’interno dell’applicazione. Deve trattarsi di qualcosa di grosso, se sono arrivate segnalazioni sparse di utenti irritati dalla novità, giusto? E invece si tratta solo di un piccolo dettaglio, che forse alcuni di voi non avranno nemmeno notato: parliamo di scritte con iniziale maiuscola.

WhatsApp propone lettere maiuscole, ma tanto basta per irritare gli utenti

Il team di WhatsApp è solito proporre continuamente alcuni cambiamenti all’interno dell’applicazione (tra gli ultimi quelli relativi a note video e ai contatti online di recente), soprattutto negli ultimi tempi; lo avrete notato in particolare se siete utenti che fanno parte del programma beta, anche se questa volta la novità pare legata a un semplice cambiamento lato server che nulla ha a che vedere con il programma di test (gli screenshot provengono dalla versione stabile, oltretutto).

A volte anche le più piccole novità possono spiazzare gli utenti, ed è questo il caso di quella di cui vi parliamo oggi. Come sicuramente saprete se siete soliti utilizzare WhatsApp, nella parte superiore della schermata di una chat viene riportata una scritta al di sotto del nome del contatto, che può recitare frasi come “online“, “sta scrivendo” o “ultimo accesso alle…“. Ebbene, il gigantesco cambiamento che sta introducendo il team di sviluppatori prevede l’introduzione di qualcosa di davvero sorprendente: le lettere maiuscole sull’iniziale. Le suddette scritte ora recitano “Online“, “Sta scrivendo” e “Ultimo accesso alle…“.

Sono diverse le lamentele sparse per il web da parte di utenti a cui non sembra andare giù il cambiamento (tra X e Reddit, ma non solo): alcuni sostengono come ora sembri ci sia qualcosa di “sbagliato”, altri sembrano addirittura confusi di fronte a una siffatta novità di enorme portata. In realtà, a noi viene da chiederci per quale motivo in precedenza le scritte fossero con l’iniziale minuscola, ma possiamo comprendere che a qualcuno non vadano giù.

Anche voi siete rimasti spiazzati dall’introduzione delle maiuscole in questione su WhatsApp? O magari non ve ne siete nemmeno accorti? Al momento la novità non sembra essere disponibile per tutti, visto che probabilmente è legata a cambiamenti lato server graduali; potrebbe anche trattarsi di un semplice test per sondarne il gradimento, che a quanto pare non è dei migliori. In ogni caso, se volete verificare di disporre della più recente versione di WhatsApp potete seguire il badge qui in basso per il Google Play Store.