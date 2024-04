Dagli Stati Uniti arriva una notizia molto interessante che rappresenta l’ennesimo capitolo della “sfida” tra le serie Samsung Galaxy S24 e iPhone 15: pare che gli smartphone del colosso coreano sfruttino la rete 5G statunitense meglio del melafonino.

Almeno ciò è quanto emerge da un nuovo report targato Ookla, l’azienda a cui si deve il popolare Speedtest, il servizio che valuta la velocità della connessione ad Internet attraverso l’apposito sito o un’app mobile.

Samsung Galaxy S24 batte iPhone 15 per la velocità sul Web

Stando a quanto è stato reso noto da Ookla, nel periodo che va dall’1 febbraio al 24 marzo 2024 la velocità fornita dalla connettività 5G agli utenti di smartphone statunitensi è stata di almeno 232,46 Mbps e la serie Samsung Galaxy S24 è stata quella che è riuscita a fare registrare le velocità di download più elevate.

In particolare, i Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra negli Stati Uniti hanno vantato nel periodo in questione una velocità di download mediana in 5G pari a 306,90 Mbps (definita da Oolka “eccellente”) e una velocità di upload pari a 18,21 Mbps, con una latenza media di 45,71 ms.

I principali rivali, ossia iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, hanno fatto registrare una velocità di download mediana in 5G pari a 272,99 Mbps e una velocità di upload pari a 15,22 Mbps, con una latenza più bassa di 52 ms.

La serie Samsung Galaxy S24 ha anche fatto meglio delle due precedenti generazioni (la serie Galaxy S23 dello scorso anno e la serie Galaxy S22 del 2022) e ciò molto probabilmente dipende dal modem 5G scelto dal colosso coreano: negli Stati Uniti, infatti, i nuovi smartphone di punta di Samsung possono contare sul chip Snapdragon X75 5G, ossia l’ultimo modem di fascia alta di Qualcomm.