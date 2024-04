Google è come sempre al lavoro per applicare perfezionamenti o miglioramenti ai suoi servizi: quest’oggi parliamo in particolare delle videochiamate Google Meet e Google Chat accessibili attraverso l’app Gmail per Android, che iniziano a mostrare alcuni cambiamenti.

Videochiamate senza link su Gmail con Google Chat

All’interno dell’app Gmail per Android è possibile abilitare (o disabilitare) la scheda relativa a Google Chat andando nelle impostazioni, selezionando l’indirizzo email e scorrendo fino a trovare l’opzione “Mostra la scheda Chat“.

Google Chat potrebbe presto consentire di effettuare videochiamate o chiamate audio in un gruppo attraverso l’app Gmail, senza l’utilizzo di link di invito. Secondo quanto condiviso da PiunikaWeb su suggerimento di AssembleDebug, a partire dalla versione 2024.04.07.622678535 di Gmail per Android è possibile abilitare un flag per avere accesso a questa novità in anticipo. In particolare, è possibile notare la presenza di due nuove icone nella parte superiore della schermata delle chat di gruppo: una per le chiamate audio e una per le videochiamate (entrambe richiedono una ulteriore conferma, pensata per evitare di farne partire inavvertitamente).

Allo stato attuale, tramite Google Chat è possibile avviare direttamente chiamate audio o video solo in conversazioni 1 a 1, mentre nella chat di gruppo è necessario inviare link di invito ai partecipanti. Il nuovo metodo andrà dunque a semplificare l’avvio di chiamate e videochiamate nelle chat di gruppo. Per il momento la novità non è disponibile per tutti, ma la sua presenza all’interno del codice suggerisce che Google stia effettivamente lavorando alla sua implementazione.

La nuova funzione è stata scovata all’interno dell’app Gmail per Android, ma potrebbe farsi vedere anche nell’app Google Chat.

Cambiamenti nelle videochiamate Google Meet su Gmail

Come anticipato, c’è anche un ulteriore piccolo cambiamento per le videochiamate di Google Meet avviate attraverso Gmail. Come forse saprete, attraverso l’app per la posta elettronica è possibile abilitare non solo la scheda relativa a Google Chat di cui abbiamo parlato più su, ma anche quella riguardante le videochiamate con Meet (basta andare nelle impostazioni dell’app, selezionare l’indirizzo di posta e scorrere fino a trovare “Mostra la scheda Meet“).

Come possiamo vedere qui sopra negli screenshot comparativi proposti dal solito AssembleDebug grazie all’attivazione di flag, la casa di Mountain View sarebbe al lavoro su qualche cambiamento nell’interfaccia, che avvicinerebbe il tutto a quella della versione web (a sinistra la nuova UI). Come sempre non sappiamo se vedremo concretamente queste modifiche ed eventualmente quando saranno operative.

