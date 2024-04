La popolarità di Threads continua a crescere e sono già oltre 130 milioni gli utenti che hanno deciso di sfruttare questo social, lanciato lo scorso anno da Meta per contrastare X, per condividere i loro pensieri.

Ovviamente Threads non è perfetto e sono diverse le funzionalità richieste a gran voce dagli utenti, come ad esempio la possibilità di inviare messaggi diretti (come avviene su altre piattaforme social).

Threads e i messaggi diretti, a che punto siamo

Ebbene, pare che qualcosa si stia muovendo nella direzione auspicata dagli utenti, almeno ciò è quanto emerge dagli screenshot condivisi da alcuni nelle scorse ore: il team di sviluppatori, infatti, ha sostituito il tasto dedicato alle menzioni con uno per inviare un messaggio diretto da questa piattaforma a Instagram.

Un portavoce di Meta ha confermato tale novità, precisando che il colosso dei social network sta “testando la capacità di inviare un messaggio da Threads a Instagram”.

Ricordiamo che al momento Threads non ha una propria casella dedicata ai messaggi e non è chiaro se in futuro ciò cambierà anche se in passato Adam Mosseri ha più volte ribadito di non volere creare una casella separata per questa piattaforma, preferendo sfruttare Instagram (ciò anche per mantenere forte la connessione tra i due servizi).

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il portavoce di Meta abbia aggiunto che questi test non sono relativi ad una funzionalità di messaggistica diretta su Threads.

Ad ogni modo, la possibilità di inviare un messaggio dall’app Threads senza dover passare a Instagram potrebbe rendere la messaggistica dal nuovo social network un po’ più semplice anche se per controllare o rispondere effettivamente a tali messaggi sarà comunque necessario per gli utenti effettuare l’accesso all’app Instagram.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dagli sviluppatori per scoprire se tale novità sarà effettivamente implementata per tutti.