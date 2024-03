Meta ha lanciato Threads nel 2023 per approfittare del ribaltone che Elon Musk aveva operato subito dopo aver acquisito Twitter, ora X. Al momento del lancio Threads mancava di molte funzionalità di base, ma Meta ha lavorato duramente per rendere il social sempre più competitivo.

In quest’ottica Meta ha annunciato l’aggiunta di una sezione “Tendenze attuali” nelle discussioni che consente di trovare argomenti popolari e di tendenza per mantenere gli utenti coinvolti sulla sua ultima piattaforma social.

Threads introduce la sezione “Tendenze attuali”

La nuova funzionalità di Threads sostanzialmente riprende la sezione tendenze di X. Toccando l’icona “Cerca” presente nella barra di navigazione in basso verrà visualizzato il menu di ricerca, con una sezione dedicata alle tendenze attuali appena sotto, ma a differenza di X gli argomenti di tendenza non sono suddivisi in categorie.

L’azienda afferma che il suo algoritmo mostrerà fino a cinque argomenti di tendenza in base al coinvolgimento sulla piattaforma e non in base ai gusti dell’utente. Gli argomenti non si limiteranno alle notizie, ma includeranno anche ciò che le persone pubblicano sui thread.

Gli specialisti dei contenuti di Meta esamineranno gli argomenti di tendenza e i risultati di ricerca per garantire che non violino le linee guida della community e gli utenti potranno segnalare eventuali contenuti inappropriati per aiutare l’azienda a perfezionare la funzionalità .

Per ora la nuova sezione con le tendenze è limitata agli Stati Uniti, inclusi gli argomenti di tendenza selezionati.

Nonostante i tanti miglioramenti apportati alla piattaforma, Meta deve ancora aggiungere molte funzionalità a Threads per poter competere con X.

Da non perdere:Â Migliori smartphone Android, la classifica di Marzo 2024