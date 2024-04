Esattamente come anticipato, Xiaomi ha presentato in queste ore due nuovi dispositivi Android: non solo è arrivato lo smartphone Redmi Turbo 3, che potremmo vedere da noi sotto un altro nome, ma anche il tablet Redmi Pad Pro. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dispositivo, che arriva anche in una versione speciale dedicata al mondo di Harry Potter.

Redmi Pad Pro è ufficiale con Snapdragon 7s Gen 2

Redmi Pad Pro è stato presentato ufficialmente in Cina e va sostanzialmente a confermare tutti i dettagli anticipati nei giorni scorsi, compresi quelli relativi all’edizione speciale dedicata ad Harry Potter. Il nuovo tablet Android mette a disposizione un ampio schermo LCD da 12,1 pollici a risoluzione 2560 x 1600 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco fino a 180 Hz (fino a 240 Hz con penna), luminosità massimo di 600 nit, rapporto di contrasto 1500:1, vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3 e certificazioni S++ e TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu a livello hardware.

Il cuore di Redmi Pad Pro è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un chipset a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno: al suo fianco trovano posto 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile). Il comparto fotografico non è solitamente quello ritenuto più importante a bordo di un tablet, ma Xiaomi ha comunque optato per includere due fotocamere da 8 MP, una posteriore e una anteriore; sul retro, all’apparenza sembrano esserci due fotocamere, ma il secondo “oblò” sporgente include solo il flash LED.

La casa cinese ha integrato una capiente batteria da 10.000 mAh, che risulta compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W. Secondo i dati diffusi dal produttore, il tablet può arrivare fino a 56,7 giorni di standby.

Questo il riepilogo delle specifiche di Redmi Pad Pro (qui la scheda tecnica completa):

display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 2560 x 1600 (249 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 180 Hz (240 Hz con penna), luminosità di 600 nit e vetro Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con processore octa-core e GPU Adreno

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1,5 TB)

fotocamera posteriore con sensore da 8 MP

fotocamera anteriore con sensore da 8 MP

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

quattro altoparlanti con Dolby Atmos

batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

sistema operativo: Android 14 con HyperOS

dimensioni e peso: 280 x 181,85 x 7,52 mm, 571 g

Il tablet viene proposto con un design moderno, caratterizzato da bordi sottili (ma non troppo) e uniformi e da un doppio modulo fotografico posteriore sporgente; tre le colorazioni previste: verde chiaro, azzurro e grigio scuro.

Come anticipato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, Redmi Pad Pro viene commercializzato anche in una versione speciale dedicata al mondo di Harry Potter. Questa variante “magica” offre una parte posteriore caratterizzata da un ampio logo di Hogwarts (con incisione laser e doppio processo di anodizzazione) con i simboli delle quattro Case e da dettagli dorati (anche intorno ai due “oblò” fotografici); viene proposta con una particolare custodia con chiusura magnetica che riporta alle forme della lettera di ammissione alla celebre Scuola di magia e stregoneria, con un pennino stilo personalizzato che ricorda una bacchetta magica, con una cover a libro e con una speciale confezione. In più, integra adesivi a tema e sfondi dedicati.

Prezzo e uscita di Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro viene proposto in Cina nelle versioni da 6-128 GB, 8-128 GB e 8-256 GB al prezzo consigliato di rispettivamente 1499 yuan (pari a circa 193 euro al cambio attuale), 1599 yuan (206 euro) e 1699 yuan (219 euro), con cuffie cablate e pellicola protettiva di vetro temperato in omaggio. La versione speciale dedicata ad Harry Potter è acquistabile solo nella variante più capiente (8-256 GB) al prezzo di 2299 yuan (circa 296 euro). Per il momento non abbiamo indicazioni sul possibile lancio europeo, ma torneremo sicuramente sull’argomento non appena ne sapremo di più.