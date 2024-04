A marzo Google Wallet ha abbracciato un formato di Apple offrendo la possibilità di importare file “.pkpass” per alcuni utenti.

Questa funzionalità è ora ampiamente disponibile attraverso gli ultimi aggiornamenti di Google Wallet e Play Services e quindi sta permettendo di importare i pass da Apple Wallet, ma purtroppo non sempre funziona.

A volte basta toccare il pulsante “Aggiungi ad Apple Wallet” per scaricare un file “.pkpass” che può quindi essere immediatamente importato su Google Wallet, mentre in altri casi è richiesto Safari per completare l’operazione.

Inoltre molti servizi non presenteranno mai agli utenti Android il file “.pkpass” necessario per importare quel pass su Google Wallet, tuttavia Max Weinbach ha trovato un’espediente per questo problema.

Google Wallet non supporta Apple Wallet? Ecco una soluzione

Visto che nell’app Apple Wallet gli utenti possono condividere un pass tramite messaggistica e altre app utilizzando un file “.pkpass”, qualsiasi pass in Apple Wallet può essere trasferito su Google Wallet presupponendo di avere accesso a un iPhone. Ecco un esempio.

Previous Next Fullscreen

Si tratta di una soluzione alquanto complicata, ma è meglio di niente. Teoricamente il supporto di Google Wallet dei file “.pkpass” dovrebbe rendere notevolmente più semplice per le aziende rendere disponibili i loro pass agli utenti Android, tuttavia bisognerà pazientare fino a quanto la funzionalità sarà perfezionata.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Aprile 2024